Cancún se prepara para el Mundial 2026
Quintana Roo será sede de cinco 'Fiestas México' para transmisión pública de partidos.
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CANCÚN. QR, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- Autoridades de los tres órdenes de gobierno sostuvieron una reunión de trabajo encabezada por la gobernadora de Quintana Roo,Mara Lezama Espinosa, y Gabriela Cuevas Barrón
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, representante y coordinadora de los trabajos del gobierno federal para la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se presentaron los planes de operación y seguridad que se implementarán en la entidad con motivo del torneo internacional.
Durante el encuentro participaron mandos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, ante quienes fue presentado el "Plan General de Operación Kukulcán", estrategia diseñada considerando que Cancún funcionará como un importante "hub" de entrada hacia las 16 sedes mundialistas.
Gabriela Cuevas destacó que Quintana Roo desempeñará un papel relevante durante el Mundial 2026, no solo por la llegada de visitantes nacionales e internacionales, sino también por las actividades públicas que se desarrollarán en torno al evento deportivo.
Detalló que el estado formará parte de las cinco "Fiestas México", espacios destinados a la transmisión pública y gratuita de los partidos, con el objetivo de acercar la experiencia mundialista tanto a la población local como a turistas.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada y atender las indicaciones de las autoridades, además de conservar el carácter hospitalario que distingue a Quintana Roo.
"Que siga siendo este estado cálido, profesional y hospitalario que le da la bienvenida al mundo entero", expresó.
Por su parte, Mara Lezama afirmó que Quintana Roo cuenta con la infraestructura turística, conectividad aérea y coordinación institucional necesarias para recibir a aficionados y visitantes durante la justa deportiva.
La mandataria estatal recordó además que recientemente sostuvo una reunión con 21 cónsules de distintos países para fortalecer la coordinación internacional y mejorar la atención a turistas extranjeros durante el Mundial.
"Queremos que se viva con todo el Mundial aquí, en Quintana Roo, en el Caribe mexicano, que es la Capital Mundial de las Vacaciones y hoy también la capital del Mundial", concluyó la gobernadora.
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