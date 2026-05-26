Cancún se prepara para el Mundial 2026

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CANCÚN. QR, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- Autoridades de los tres órdenes de gobierno sostuvieron una reunión de trabajo encabezada por la gobernadora de Quintana Roo,

Espinosa, y

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, representante y coordinadora de los trabajos del gobierno federal para la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se presentaron losque se implementarán en la entidad con motivo del torneo internacional.Durante el encuentro participaron mandos de la, la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, ante quienes fue presentado el "", estrategia diseñada considerando que Cancún funcionará como un importante "hub" de entrada hacia las 16 sedes mundialistas.destacó que Quintana Roo desempeñará undurante el, no solo por la llegada de visitantes nacionales e internacionales, sino también por las actividades públicas que se desarrollarán en torno al evento deportivo.Detalló que el estado formará parte de las cinco "Fiestas México", espacios destinados a lay gratuita de los partidos, con el objetivo de acercar latanto a la población local como a turistas.Asimismo, hizo unpara mantenerse informada y atender las indicaciones de las autoridades, además de conservar elque distingue a Quintana Roo."Que siga siendo este estado cálido, profesional y hospitalario que le da la bienvenida al mundo entero", expresó.Por su parte,afirmó que Quintana Roo cuenta con lay coordinación institucional necesarias para recibir a aficionados y visitantes durante la justa deportiva.La mandataria estatal recordó además que recientemente sostuvo una reunión con 21 cónsules de distintos países para fortalecer lay mejorar laextranjeros durante el Mundial."Queremos que se viva con todo el Mundial aquí, en Quintana Roo, en el, que es la Capital Mundial de las Vacaciones y hoy también la", concluyó la gobernadora.