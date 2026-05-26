Montiel acusa que el PAN se victimiza por citatorio a Maru Campos

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- El embate entre

y el

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por el caso deen Chihuahua dio un paso nuevo. Este martes la presidenta nacional de, se refirió a su homólogo de, como "un".en este momento estáporque se ha solicitado a laGalván]. Nosotros decimos que son delincuentes protegiendo delincuentes", reviró Montiel en conferencia de prensa.La líder deacusó alde ser un, presuntamente promotor inicial del llamadoen la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, problemática que, afirmó, se ha denunciado desde el periodo de la jefatura de Gobierno de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo."Es undeen la Benito Juárez y hoydeen todo el país", denunció la exsecretaria de Bienestar.Según la información presentada por, eles una red dedonde funcionarios vinculados al, constructoras y despachos manipularon permisos, usos de suelo y obras para enriquecerse con desarrollos ilegales, departamentos inflados y favores políticos."Nosotros no vamos a dejar de decirlo: le vamos apermanentemente alquién representa laen este país", señaló.Montiel Reyes aseguró que esta presuntainmobiliaria supera losde pesos en ganancias ilegales para "los corruptos del". Por este motivo, cuestionó la integridad del representante partidista que defiende a la gobernadora chihuahuense,, a quien denunció que busca ampararse en el fuero.Apenas, el pasado lunes,declaró que el oficialismo decidió cruzar la línea de laen contra de la mandataria estatal y en contra de opositores, mediante un "uso faccioso" de las instituciones y en particular la FGR, que actualmente encabezapersigue a nuestra gobernadora porque cometió el pecado de combatir al crimen organizado. Lo que tanto les duele, al grado de, es que precisamente se metió con sus aliados: el crimen organizado", dijo a medios de comunicación.