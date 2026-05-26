Montiel acusa que el PAN se victimiza por citatorio a Maru Campos
Romero denuncia persecución política contra Maru Campos por combatir al crimen organizado.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- El embate entreMorena y el PAN
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por el caso de agentes de la CIA en Chihuahua dio un paso nuevo. Este martes la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, se refirió a su homólogo de Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, como "un delincuente protegiendo delincuentes".
"Acción Nacional en este momento está victimizándose porque se ha solicitado a la gobernadora de Chihuahua [Maru Campos Galván]. Nosotros decimos que son delincuentes protegiendo delincuentes", reviró Montiel en conferencia de prensa.
La líder de Morena acusó al presidente panista de ser un criminal, presuntamente promotor inicial del llamado Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, problemática que, afirmó, se ha denunciado desde el periodo de la jefatura de Gobierno de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
"Es un delincuente, jefe político de Acción Nacional en la Benito Juárez y hoy jefe político de Acción Nacional en todo el país", denunció la exsecretaria de Bienestar.
Según la información presentada por Morena, el Cártel Inmobiliario es una red de corrupción donde funcionarios vinculados al PAN, constructoras y despachos manipularon permisos, usos de suelo y obras para enriquecerse con desarrollos ilegales, departamentos inflados y favores políticos.
"Nosotros no vamos a dejar de decirlo: le vamos a recordar permanentemente al pueblo de México quién representa la derecha en este país", señaló.
Montiel Reyes aseguró que esta presunta corrupción inmobiliaria supera los 7 mil 142 millones de pesos en ganancias ilegales para "los corruptos del PAN". Por este motivo, cuestionó la integridad del representante partidista que defiende a la gobernadora chihuahuense, Maru Campos, a quien denunció que busca ampararse en el fuero.
Apenas, el pasado lunes, Romero Herrera declaró que el oficialismo decidió cruzar la línea de la persecución política en contra de la mandataria estatal y en contra de opositores, mediante un "uso faccioso" de las instituciones y en particular la FGR, que actualmente encabeza Ernestina Godoy Ramos.
"Morena persigue a nuestra gobernadora porque cometió el pecado de combatir al crimen organizado. Lo que tanto les duele, al grado de hostigar, es que precisamente se metió con sus aliados: el crimen organizado", dijo a medios de comunicación.
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