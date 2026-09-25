Vía Alterna al Eje 140: cambian las cifras del proyecto

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El gobernador Ricardo Gallardo Cardona volvió a presentar la ampliación de la Vía Alterna Sur, del Eje 122 al Eje 140, como una solución para los traslados hacia la Zona Industrial. En un comunicado, el Gobierno del Estado señaló que el nuevo tramo tendrá cinco kilómetros y beneficiará a más de 500 mil usuarios.

La conexión busca ofrecer otra entrada y salida al corredor industrial, cuyo tránsito se concentra en buena medida en la carretera 57. Sin embargo, la longitud anunciada para la obra ha variado: en agosto de 2025, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) habló de un trayecto de siete a ocho kilómetros, con un costo estimado de 700 a 800 millones de pesos. Vía Alterna llegará al Eje 140: Seduvop

En marzo de este año, el gobernador describió un proyecto de más de seis kilómetros a dos carriles. El comunicado más reciente lo sitúa en cinco kilómetros y no precisa su costo, avance físico ni fecha de conclusión. Gallardo anuncia ampliación de la vía alterna hacia el Eje 140

La ampliación dará continuidad a la Vía Alterna inaugurada hasta el Eje 122 en agosto de 2025. Entonces, Pulso informó que el tramo intervenido, junto con un puente y trabajos en la prolongación de avenida Salk y otras vialidades, representó una inversión acumulada de poco más de 700 millones de pesos. El gobierno planteó en ese momento que la ruta podría reducir hasta 35 por ciento el tránsito hacia la Zona Industrial por la carretera 57; esa cifra se presentó como una expectativa, no como un resultado medido.

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Gallardo también vinculó la ampliación con el Puente de la Familia, en construcción sobre Circuito Potosí, en el cruce con la salida a Guadalajara. Aunque el gobierno prevé que mejore la circulación una vez terminado, Pulso documentó que los cierres y desvíos por la obra han agravado por ahora los congestionamientos en el poniente de la capital. Vecinos pidieron mayor presencia de agentes viales durante los trabajos.

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El mandatario sostuvo que ambas obras permitirán reducir los tiempos de traslado de trabajadores y facilitar el movimiento de mercancías. Por ahora, el comunicado no presenta mediciones que permitan calcular cuánto tiempo ahorrarían los usuarios de la nueva ruta.