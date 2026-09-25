logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Netanyahu llega a la ONU entre protestas y reclamos de arresto

Fotogalería

Fotogalería | Netanyahu llega a la ONU entre protestas y reclamos de arresto

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Vía Alterna al Eje 140: cambian las cifras del proyecto

El Gobierno estatal habla ahora de cinco kilómetros y más de 500 mil beneficiarios; estimaciones anteriores contemplaban un tramo más largo.

Por Pulso Online

Septiembre 25, 2026 10:54 a.m.
A
Conectaría la Vía Alterna, que llega al Eje 122, con el Eje 140

Conectaría la Vía Alterna, que llega al Eje 122, con el Eje 140

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El gobernador Ricardo Gallardo Cardona volvió a presentar la ampliación de la Vía Alterna Sur, del Eje 122 al Eje 140, como una solución para los traslados hacia la Zona Industrial. En un comunicado, el Gobierno del Estado señaló que el nuevo tramo tendrá cinco kilómetros y beneficiará a más de 500 mil usuarios.

      La conexión busca ofrecer otra entrada y salida al corredor industrial, cuyo tránsito se concentra en buena medida en la carretera 57. Sin embargo, la longitud anunciada para la obra ha variado: en agosto de 2025, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) habló de un trayecto de siete a ocho kilómetros, con un costo estimado de 700 a 800 millones de pesos. Vía Alterna llegará al Eje 140: Seduvop

      En marzo de este año, el gobernador describió un proyecto de más de seis kilómetros a dos carriles. El comunicado más reciente lo sitúa en cinco kilómetros y no precisa su costo, avance físico ni fecha de conclusión. Gallardo anuncia ampliación de la vía alterna hacia el Eje 140

      La ampliación dará continuidad a la Vía Alterna inaugurada hasta el Eje 122 en agosto de 2025. Entonces, Pulso informó que el tramo intervenido, junto con un puente y trabajos en la prolongación de avenida Salk y otras vialidades, representó una inversión acumulada de poco más de 700 millones de pesos. El gobierno planteó en ese momento que la ruta podría reducir hasta 35 por ciento el tránsito hacia la Zona Industrial por la carretera 57; esa cifra se presentó como una expectativa, no como un resultado medido. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Gallardo también vinculó la ampliación con el Puente de la Familia, en construcción sobre Circuito Potosí, en el cruce con la salida a Guadalajara. Aunque el gobierno prevé que mejore la circulación una vez terminado, Pulso documentó que los cierres y desvíos por la obra han agravado por ahora los congestionamientos en el poniente de la capital. Vecinos pidieron mayor presencia de agentes viales durante los trabajos. 

      LEA TAMBIÉN

      Por arrancar ampliación de la Vía Alterna

      El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que el Gobierno del Estado se encuentra listo para iniciar una nueva etapa de obras de movilidad en la capital potosina, entre ellas la ampliación de la ...

      El mandatario sostuvo que ambas obras permitirán reducir los tiempos de traslado de trabajadores y facilitar el movimiento de mercancías. Por ahora, el comunicado no presenta mediciones que permitan calcular cuánto tiempo ahorrarían los usuarios de la nueva ruta.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Vía Alterna al Eje 140: cambian las cifras del proyecto
      Vía Alterna al Eje 140: cambian las cifras del proyecto

      Vía Alterna al Eje 140: cambian las cifras del proyecto

      SLP

      Pulso Online

      El Gobierno estatal habla ahora de cinco kilómetros y más de 500 mil beneficiarios; estimaciones anteriores contemplaban un tramo más largo.

      Zumaya tenía todas las condiciones para ganar: PT-SLP
      Zumaya tenía todas las condiciones para ganar: PT-SLP

      Zumaya tenía todas las condiciones para ganar: PT-SLP

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      Tras la declinación del empresario, el partido presumió su influencia en la política local

      Seguirán lloviznas en la zona centro de SLP
      Seguirán lloviznas en la zona centro de SLP

      Seguirán lloviznas en la zona centro de SLP

      SLP

      Pulso Online

      Este viernes, la Huasteca potosina llegará a 34 grados

      Enviarán al IFSE reporte de municipios cumplidos con policías
      Enviarán al IFSE reporte de municipios cumplidos con policías

      Enviarán al IFSE reporte de municipios cumplidos con policías

      SLP

      Rubén Pacheco

      Así lo informó Nohemí Proal Huerta, titular de la SECESP