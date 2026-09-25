Confirman despido en FGR de Guanajuato por anomalías en megadecomiso

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este viernes que fue destituido el delegado de la FGR en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, por anomalías en el megadecomiso de 59 millones de litros de combustible en la entidad.

"La fiscal general de la República y el equipo de la fiscal encontró ciertas anomalías en este operativo, sin haber verificado todo absolutamente", detalló el funcionario.

Según señaló, ahora se verifica desde el primer aseguramiento toda la documentación entregada por empresas para detectar o descartar anomalías.

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