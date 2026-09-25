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Balacera en restaurante de Culiacán deja un muerto; hieren al cantante Víctor Valverde

Hombres armados irrumpieron en el Tai Pak mientras había clientes en el interior

Por Pulso Online

Septiembre 25, 2026 07:28 a.m.
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Balacera en restaurante de Culiacán deja un muerto; hieren al cantante Víctor Valverde
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      Un ataque armado dentro del restaurante Tai Pak, en el sector Tres Ríos de Culiacán, dejó una persona muerta y siete heridas la noche del jueves 24 de septiembre. Entre los lesionados fue identificado el cantante de corridos Víctor Valverde

      La agresión ocurrió alrededor de las 19:50 horas en el establecimiento ubicado en el cruce del bulevar Enrique Sánchez Alonso y la calle Diego Rivera. De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres armados llegó a la plaza comercial, ingresó al restaurante y disparó contra las personas que se encontraban dentro.

      Una de las víctimas murió en el local. Paramédicos acudieron para atender a los heridos, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de la ciudad. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que entre los siete lesionados hay seis hombres y una mujer, pero no difundió una lista oficial de sus nombres ni información sobre su estado de salud. 

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      Entre las personas heridas se encuentra Víctor Valverde, cantante sinaloense de 21 años conocido por temas como El Mayor de los Ranas. Los reportes sobre el ataque indican que recibió un disparo en un brazo mientras se encontraba en el restaurante. Hasta ahora no se ha dado a conocer públicamente un parte médico oficial sobre su condición.

      Tras la balacera, los agresores escaparon. La autoridad no ha informado cuántas personas participaron ni ha establecido si alguna de las víctimas era el objetivo del ataque.

      Elementos del Grupo Interinstitucional acudieron al lugar, acordonaron el establecimiento y desplegaron un operativo para localizar a los responsables. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias y la recolección de indicios para esclarecer lo ocurrido. Hasta la mañana de este viernes no se habían reportado detenciones

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