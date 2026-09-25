Inversión pública en Pozos, aún dependiente del recurso estatal

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

A un año de distancia entre el Primer y Segundo Informe de Resultados de Villa de Pozos, la administración municipal pasó de reportar más de 300 millones de pesos invertidos y 22 obras prioritarias durante su primer ejercicio, a presumir una bolsa acumulada de mil 500 millones de pesos en obra pública, además de programas sociales y ambientales que no figuraban con el mismo peso en la primera rendición de cuentas.

Sin embargo, la comparación financiera muestra que buena parte de la capacidad de inversión continúa dependiendo de recursos provenientes del Gobierno del Estado.

Durante el Primer Informe, presentado el 23 de septiembre de 2025 por la entonces presidenta concejal Teresa Rivera Acevedo, el gobierno municipal reportó más de 90 acciones y una inversión cercana a los 300 millones de pesos, con más de 22 obras enfocadas principalmente en infraestructura urbana, vialidades, servicios y espacios públicos.

El propio Ayuntamiento reconoció entonces que enfrentaba rezagos en agua potable, drenaje, basura y seguridad, mientras que la falta de recursos municipales limitaba la posibilidad de emprender proyectos de mayor escala.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para el Segundo Informe, encabezado por Martha Patricia Aradillas Aradillas, la administración llega con una cifra considerablemente mayor en materia de obra pública: mil 500 millones de pesos, de acuerdo con la información difundida previo a la presentación del documento. A la par, se reportan mil 500 familias beneficiadas con el programa "Tinaco en Casa", 14 mil paquetes gratuitos de útiles escolares, 13 mil familias que recibieron una dotación de huevo fresco y mil 500 árboles plantados mediante 16 jornadas de reforestación. El informe está programado para este 25 de septiembre en Plaza Los Silos.

No obstante, la cifra de mil 500 millones de pesos requiere ser contrastada con el presupuesto municipal. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2026, el municipio destinó 273.08 millones de pesos a inversión pública, mientras que para 2025 el monto había sido de 195.4 millones y en 2024, primer año de autonomía, de 15.5 millones. Bajo esta referencia presupuestal, la diferencia entre los recursos municipales y la inversión total anunciada para el Segundo Informe apunta a una participación importante del financiamiento estatal en las obras reportadas.

Así, la comparación entre ambos informes muestra un cambio en la escala y diversidad de los resultados presentados; el primero estuvo concentrado en sentar las bases administrativas del nuevo municipio y atender rezagos básicos mediante las primeras obras de infraestructura, mientras que el segundo incorpora una cartera más amplia de apoyos sociales, acciones ambientales y una cifra de inversión pública mucho mayor.