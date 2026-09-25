Proponen proteger la identidad digital en la Constitución

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Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados busca reconocer en la Constitución el derecho de toda persona a una identidad digital segura, gratuita e interoperable, así como establecer protecciones para sus datos personales y biométricos.

La propuesta de la diputada Karina Margarita del Río Zenteno, de Morena, plantea reformar los artículos 4º, 6º y 16 constitucionales. También establece que la adopción de medios digitales no deberá excluir a quienes necesiten realizar trámites o acceder a servicios de forma presencial.

De acuerdo con el proyecto, las personas tendrían derecho a proteger su identidad digital frente al rastreo, el uso no autorizado de datos biométricos y las decisiones automatizadas que afecten sus derechos.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, propone que el Congreso expida una Ley General de Identidad y Ciudadanía Digital en un plazo máximo de 360 días naturales a partir de la entrada en vigor de la reforma. Después, el Ejecutivo federal tendría hasta dos años para implementar un Sistema Nacional de Identidad Digital, en coordinación con los estados.

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La reforma aún no ha sido aprobada: se encuentra en estudio en comisión.