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Seguridad

GCE reporta 29 detenidos y el aseguramiento de 12 mil litros de combustible

La corporación informó que también recuperó siete vehículos y decomisó marihuana y 201 dosis de una sustancia similar al cristal.

Por Redacción

Septiembre 25, 2026 10:48 a.m.
A
La Guardia Civil Estatal informó que tres de los siete vehículos recuperados tenían reporte de robo.

La Guardia Civil Estatal informó que tres de los siete vehículos recuperados tenían reporte de robo.

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      La Guardia Civil Estatal (GCE) reportó la detención de 29 personas durante operativos realizados en las últimas horas en San Luis Potosí. Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, las detenciones se relacionan con presuntos delitos contra la salud, tráfico de hidrocarburos, violencia familiar, allanamiento y hechos contra la seguridad vial.

      La dependencia informó que aseguró 12 mil litros de combustible y detuvo a una persona por su probable participación en actividades relacionadas con el tráfico de hidrocarburos. El comunicado no precisa dónde ocurrió ese aseguramiento ni detalla las circunstancias de la detención.

      La GCE también reportó la recuperación de siete vehículos, tres de ellos con reporte de robo, y el decomiso de 680.1 gramos de marihuana y 201 dosis de una sustancia con características similares al cristal.

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      La Secretaría señaló que los resultados forman parte de los operativos que mantiene en los 59 municipios del estado.

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