logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡más grande!

Fotogalería

¡más grande!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

“INE, ajeno a los vaivenes políticos”

Por El Universal

Octubre 02, 2025 03:00 a.m.
A
“INE, ajeno a los vaivenes políticos”

Ciudad de México.- La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sostuvo que el instituto debe mantenerse autónomo y técnico, ajeno a los vaivenes políticos ante la próxima reforma electoral; además, advirtió que podría haber “afectaciones incalculables” al sistema electoral si no se atiende de forma correcta.

“Contrario a lo que se asegura o se pudiera asegurar, nuestro sistema electoral enfrenta una serie de retos estructurales y emergentes que, de no ser oportunamente atendidos, podrían generar afectaciones incalculables”, señaló la consejera.

Durante el seminario Reforma Electoral ¿Hacia dónde ir?, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, puntualizó que el INE no sólo organiza elecciones, sino que es garante del registro federal de electores, fiscaliza los recursos de los partidos políticos y candidatos, capacita a millones de personas que integran las mesas directivas de casilla y promueve la cultura cívica, entre otras tareas.

“Es, en otras palabras, el corazón técnico y ciudadano de la democracia mexicana. Sin embargo, México necesita un INE del siglo XXI, autónomo, con probada capacidad técnica, ciudadano y transparente, un INE que se mantenga ajeno a los vaivenes políticos y que abrace con responsabilidad y humildad la evolución de nuestra democracia”, mencionó Taddei.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detectan daño al erario en Veracruz
Detectan daño al erario en Veracruz

Detectan daño al erario en Veracruz

SLP

El Universal

Caravana migrante sale de Chiapas; va a CDMX
Caravana migrante sale de Chiapas; va a CDMX

Caravana migrante sale de Chiapas; va a CDMX

SLP

El Universal

“INE, ajeno a los vaivenes políticos”
“INE, ajeno a los vaivenes políticos”

“INE, ajeno a los vaivenes políticos”

SLP

El Universal

Monte de Piedad, a huelga
Monte de Piedad, a huelga

Monte de Piedad, a huelga

SLP

EFE

Sindicato acusa que se cancelaron derechos a los trabajadores