“INE, ajeno a los vaivenes políticos”

Ciudad de México.- La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sostuvo que el instituto debe mantenerse autónomo y técnico, ajeno a los vaivenes políticos ante la próxima reforma electoral; además, advirtió que podría haber “afectaciones incalculables” al sistema electoral si no se atiende de forma correcta.

“Contrario a lo que se asegura o se pudiera asegurar, nuestro sistema electoral enfrenta una serie de retos estructurales y emergentes que, de no ser oportunamente atendidos, podrían generar afectaciones incalculables”, señaló la consejera.

Durante el seminario Reforma Electoral ¿Hacia dónde ir?, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, puntualizó que el INE no sólo organiza elecciones, sino que es garante del registro federal de electores, fiscaliza los recursos de los partidos políticos y candidatos, capacita a millones de personas que integran las mesas directivas de casilla y promueve la cultura cívica, entre otras tareas.

“Es, en otras palabras, el corazón técnico y ciudadano de la democracia mexicana. Sin embargo, México necesita un INE del siglo XXI, autónomo, con probada capacidad técnica, ciudadano y transparente, un INE que se mantenga ajeno a los vaivenes políticos y que abrace con responsabilidad y humildad la evolución de nuestra democracia”, mencionó Taddei.

