Caravana sale de Tapachula
Al contingente migrante se le unieron deportados de EU
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
TAPACHULA, Chis..- Un contingente de hombres, mujeres y niños integrantes de la caravana migrante centroamericana denominada "Fe y esperanza; emigrar no es un delito", partió la tarde de este martes de esta localidad, algunos con destino centro del país.
Al frente del grupo, de aproximadamente medio millar de personas, dos jóvenes portaban una manta con la leyenda: Fe y esperanza; emigrar no es un delito" El Salvador, Guatemala y Honduras, así como el número 2.
El contingente integrado por hombres, mujeres, adultos mayores, familias con menores en brazos y lactando, así como adolescentes; permanecieron cuatro días en el parque Bicentenario de esta ciudad; tras cruzar de forma irregular a territorio mexicano procedente de Centroamérica.
A esta caravana se le unieron algunos extranjeros que han sido deportados de EU a esta ciudad, quienes desean regresar para reencontrarse con sus familiares.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Cerca de las 17:30 horas, las personas empezaron su caminata hacia la carretera Costera, custodiados por policías de la Guardia Nacional (GN), el Grupo de Protección al Migrante Beta Sur y otras corporaciones locales, para evitar algún accidente, ya que caminarán de noche y probablemente, bajo la lluvia.
Los extranjeros expresaron que la mayoría desea quedarse en territorio mexicano para trabajar, debido a las condiciones de pobreza, falta de oportunidades laborales y la inseguridad que prevalece en sus países de origen.
En lo que va del año, se ha documentado la salida de unas seis caravanas migrantes que parten hacia el centro del país: la primera denominada "Génesis" partió el 25 de marzo.
no te pierdas estas noticias
Todo listo para el Festival de Día de Muertos "Entre Xolos y Catrinas
El Universal
El cierre será con desfile de Catrinas y Catrines acompañado de música y calendas al estilo oaxaqueño
Beca Benito Juárez inicia pagos para bachillerato en México
El Universal
El apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales se deposita en tarjetas del Banco del Bienestar.
Sigue la Ruta del Cempasúchil en Xochimilco
El Universal
El recorrido está disponible hasta el 8 de noviembre con salidas al amanecer y al atardecer, con cupo limitado y reserva previa.