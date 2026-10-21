Caravana sale de Tapachula

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

TAPACHULA, Chis..- Un contingente de hombres, mujeres y niños integrantes de la caravana migrante centroamericana denominada "Fe y esperanza; emigrar no es un delito", partió la tarde de este martes de esta localidad, algunos con destino centro del país.

Al frente del grupo, de aproximadamente medio millar de personas, dos jóvenes portaban una manta con la leyenda: Fe y esperanza; emigrar no es un delito" El Salvador, Guatemala y Honduras, así como el número 2.

El contingente integrado por hombres, mujeres, adultos mayores, familias con menores en brazos y lactando, así como adolescentes; permanecieron cuatro días en el parque Bicentenario de esta ciudad; tras cruzar de forma irregular a territorio mexicano procedente de Centroamérica.

A esta caravana se le unieron algunos extranjeros que han sido deportados de EU a esta ciudad, quienes desean regresar para reencontrarse con sus familiares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cerca de las 17:30 horas, las personas empezaron su caminata hacia la carretera Costera, custodiados por policías de la Guardia Nacional (GN), el Grupo de Protección al Migrante Beta Sur y otras corporaciones locales, para evitar algún accidente, ya que caminarán de noche y probablemente, bajo la lluvia.

Los extranjeros expresaron que la mayoría desea quedarse en territorio mexicano para trabajar, debido a las condiciones de pobreza, falta de oportunidades laborales y la inseguridad que prevalece en sus países de origen.

En lo que va del año, se ha documentado la salida de unas seis caravanas migrantes que parten hacia el centro del país: la primera denominada "Génesis" partió el 25 de marzo.