Revisan queja contra diputado del PRI por pleito con Máynez

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El Comité de Ética de la Cámara de Diputados ha iniciado la evaluación de la denuncia presentada por Movimiento Ciudadano (MC) contra el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla. Esta acción sigue a un incidente ocurrido la semana pasada entre Gutiérrez Mancilla y el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez. La información fue proporcionada por Jaime Humberto Pérez Bernabe, presidente del Comité, en una entrevista posterior a una sesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Pérez Bernabe indicó que todos los miembros del Comité han recibido la documentación técnica pertinente y que, aunque no se ha abierto formalmente el proceso, se ha decidido decretar un receso con el fin de asegurar el cumplimiento de los plazos legales establecidos. "No ha comenzado de manera oficial, por lo que decidí decretar un receso. Pronto nos volveremos a reunir para abordar los puntos necesarios y dar inicio a las determinaciones que ambas partes presenten", comentó el presidente del Comité de Ética.

En respuesta a la carta enviada por el líder nacional de Movimiento Ciudadano, el presidente del Comité aclaró que este documento no influye en las decisiones de dicho órgano. "No, en absoluto. Debemos diferenciar que este material se nos remitió únicamente para conocimiento, sin repercusiones en la determinación de continuar o no con la reunión", subrayó Pérez Bernabe.

Finalmente, el presidente del Comité de Ética anticipó que se convocará a otra sesión la próxima semana con el propósito de retomar el procedimiento y avanzar en la revisión de la denuncia, reiterando su compromiso de actuar conforme a los procedimientos legalmente establecidos.

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