PAN propone en el Senado retirar "superpoderes" a la presidencia del INE

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El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado ha presentado una iniciativa de reforma al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta propuesta busca modificar las facultades de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de revertir el poder unipersonal que fue otorgado a la gestión de Guadalupe Taddei para el nombramiento y remoción de funcionarios del organismo.

En su exposición de motivos, los senadores del PAN argumentan que la autonomía de una autoridad electoral no se basa únicamente en su separación formal de los poderes públicos. Según los legisladores, también requiere un diseño institucional que distribuya las atribuciones de manera equitativa, fomente la deliberación entre sus integrantes y evite que decisiones importantes queden a disposición de una sola persona. Resaltan que en el INE, la colegialidad es esencial para garantizar independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, lo cual no debe considerarse como una simple formalidad.

La iniciativa hace referencia al artículo 41, base V, apartado A de la Constitución, el cual establece que el INE es un organismo público autónomo con personalidad jurídica propia, en el que participan tanto el Poder Legislativo de la Unión como los partidos políticos nacionales y la ciudadanía. Este artículo reconoce al Consejo General como el órgano superior de dirección del INE y distingue entre distintos tipos de órganos dentro de la estructura del instituto, como los de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Este marco legal busca asegurar que las decisiones institucionales sean adoptadas bajo controles colegiados, sin que se desconozcan las funciones de coordinación y propuesta propias de la presidencia.

Los senadores del PAN enfatizan que un sistema de controles y contrapesos debe operar independientemente de las características personales del titular del Instituto. Argumentan que las reglas institucionales están diseñadas para evitar riesgos de arbitrariedad y no deben depender de la confianza que se tenga en una persona específica.

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Por lo tanto, proponen restaurar la redacción original del inciso e) del artículo 45, numeral 1, suprimir el inciso q) que se introdujo tras un cambio en la numeración, y reintegrar la atribución residual originalmente descrita en el inciso p). El propósito de esta iniciativa es recuperar un balance en la distribución de competencias que combine la iniciativa de la presidencia con un proceso de deliberación y decisión colegiada del órgano superior de dirección, garantizando así la continuidad de las funciones esenciales del INE.