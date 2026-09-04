"México sólo tiene tamales picantes y tomates": Trump

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Trump: México sólo ofrece tamales picantes y tomatesWashington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que México no tiene productos que su país necesite, salvo "tamales picantes, tomates y un par de cosas", aunque descartó interrumpir la relación comercial debido a que mantiene un buen trato con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante una ronda de preguntas en el Despacho Oval, el mandatario fue cuestionado sobre su amenaza de suspender el comercio con los países que mantienen un superávit comercial frente a Estados Unidos.

"Si dejara de comerciar con ellos, no perderíamos nada. Bastaría con una sola firma", declaró Trump, quien aseguró que su país pierde 195 mil millones de dólares anuales en el intercambio con México.

"Ellos no tienen nada que nosotros realmente necesitemos. Es decir, tienen tamales picantes, tomates, un par de cosas, pero básicamente no tienen nada que nosotros necesitemos", agregó.

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El republicano sostuvo que Estados Unidos cuenta con los recursos suficientes para cubrir sus necesidades. "Tenemos petróleo, lo tenemos todo", expresó.

Pese a sus declaraciones, Trump aseguró que no pretende romper los vínculos comerciales con México y destacó su relación con Sheinbaum.

"No quiero hacer eso porque nos llevamos muy bien con la presidenta. Nos cae bien la presidenta, la respetamos mucho", señaló.

Las declaraciones se producen en medio de nuevas tensiones comerciales en América del Norte. Estados Unidos rompió recientemente el diálogo bilateral con Canadá e impuso gravámenes de 50 por ciento sobre productos canadienses valorados en 20 mil millones de dólares.

Ottawa respondió con aranceles similares, cuya entrada en vigor está prevista para la próxima semana. La disputa genera incertidumbre sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), firmado por los tres países en 2018.

Sheinbaum declaró el martes que, pese a las dificultades en la relación con Washington, confía en alcanzar acuerdos en materia de seguridad y comercio.

"En materia comercial tenemos diálogo permanente con el Gobierno de Estados Unidos y esperamos llegar a un entendimiento", afirmó desde Palacio Nacional.

La ronda más reciente de conversaciones sobre el T-MEC se realizó en julio en la Ciudad de México. Representantes de ambos países abordaron los aranceles aplicados a las industrias automotriz, siderúrgica y del aluminio, así como asuntos agrícolas y de seguridad económica.

Al concluir el encuentro, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, acordaron continuar las negociaciones durante septiembre.