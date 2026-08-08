Morena suspende derechos a diputadas locales de Puebla
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena tomó medidas contra diputadas por comentarios en podcast.
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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena suspendió como medida cautelar los derechos partidistas de las diputadas locales de Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil y Elvia Graciela "Grace" Palomares Ramírez, tras emitir comentarios discriminatorios y burlas sobre los adultos mayores en su podcast "DesCasadas".
Acciones de la autoridad
Ambas diputadas oficialistas realizaron expresiones despectivas en un episodio transmitido el 21 de julio, afirmando que los adultos mayores "huelen a baúl" o "se están pudriendo".
Detalles confirmados
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La dirigencia nacional de Morena confirmó a EL UNIVERSAL que la suspensión es estrictamente interna y limita su participación en asambleas, comités, votaciones u órganos de decisión de Morena.
Dicha medida cautelar no afecta sus funciones legislativas ni su cargo como diputadas en el Congreso de Puebla.
Se les ordenó abstenerse de replicar o justificar dichos contenidos y deslindar al partido de sus expresiones personales.
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