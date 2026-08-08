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Somos México crea comité de ética para blindar candidaturas

Guadalupe Acosta Naranjo reafirma compromiso contra delincuentes y narcotraficantes en el partido.

Por El Universal

Agosto 08, 2026 06:11 p.m.
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Somos México crea comité de ética para blindar candidaturas
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      Somos México anunció la conformación de un comité de ética con la intención de blindarse de la inclusión de candidatos relacionados con el crimen organizado o el narcotráfico, de cara a las elecciones federales de 2027.

      Comité de ética para elecciones federales 2027

      Durante el Consejo Nacional de dicha organización política, su dirigente nacional, Guadalupe Acosta Naranjo, afirmó que "no tenga duda nadie, con nosotros no va a entrar un solo delincuente, un solo narcotraficante, un solo personaje ligado al dinero oscuro".

      "Esos delincuentes ya saben a qué partido van, en qué partido están y donde pueden protegeros que es Morena", agregó.

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      Declaraciones de Guadalupe Acosta Naranjo sobre Morena y presos políticos

      "Nosotros no estamos esperando que Ernestina Godoy nos diga. Bonita cosa. Ernestina Godoy es el que dice que Rocha Moya está bien y que Ruffo está mal", dijo.

      Reafirmó que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, es un preso político del gobierno. "Y quiero decirlo con toda la energía porque es un hombre que está por cumplir 75 años que vivía en Ensenada, calurosa, que se lo trajeron a un penal a los pies del nevado de Toluca, de máxima seguridad", expresó.

      "Quiero decirle a la Presidenta de la República que si algo le pasa a Ernesto, Claudia vas a ser la responsable", concluyó Acosta Naranjo.

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