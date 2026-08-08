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Embajador Johnson reconoce seguridad para inspectores de aguacate en Michoacán

Las actividades en Michoacán se reanudaron parcialmente en zonas clave tras acuerdos de seguridad entre ambos países.

Por El Universal

Agosto 08, 2026 06:25 p.m.
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Embajador Johnson reconoce seguridad para inspectores de aguacate en Michoacán
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por las medidas de seguridad brindadas a inspectores de aguacate en Michoacán, después de suspender actividades de forma temporal ante una "amenaza" a personal estadounidense.

      Embajador Johnson destaca seguridad para inspectores de aguacate

      A través de redes sociales, el diplomático indicó que el negocio del aguacate es mutuamente beneficioso para ambos países. Por lo que afirmó que aprecia el liderazgo de la mandataria federal y "los compromisos de seguridad acordados con el secretario Omar García Harfuch, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

      "Aprecio el liderazgo de la Presidenta @Claudiashein, y los compromisos de seguridad acordados con el Secretario @OHarfuch, @Defensamx1, la Secretaria @columbalopezg y otros funcionarios para fortalecer rápidamente la seguridad en Michoacán y permitir la reanudación inmediata por fases de las actividades del Gobierno de Estados Unidos", comentó.

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      Estados Unidos reanuda actividades en Michoacán de forma parcial

      Al publicar una fotografía con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Johnson indicó que bajo el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Sheinbaum, "nuestra cooperación sigue entregando resultados".

      El pasado sábado, el gobierno estadounidense reanudó parcialmente sus actividades en Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor entre Morelia y Pátzcuaro (Michoacán), como resultado de la coordinación continua en materia de seguridad con el país.

      Señaló que como parte de un proceso continuo y gradual con la finalidad de generar las condiciones necesarias para reanudar en su totalidad las actividades, continuarán las labores.

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