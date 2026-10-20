César Jáuregui niega ordenar intervención de agentes extranjeros en Chihuahua
Durante la audiencia, Jáuregui resaltó que no existe evidencia que lo vincule con la autorización del operativo con agentes de la CIA.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- El exfiscal de Chihuahua César Gustavo Jáuregui Moreno, acusado de traición a la patria por el caso de dos agentes de la CIA en la entidad, negó su participación en las decisiones para permitir la intervención de agentes extranjeros durante el operativo en El Pinal y aseguró que no hay prueba alguna sobre su presunta culpabilidad en la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Declaración de César Jáuregui ante el juez de Control
En su declaración ante el juez de Control, durante la audiencia del domingo 18 de octubre de 2026 en Chihuahua, Jáuregui Moreno afirmó que "no hay una sola referencia específica que me señale en los hechos relacionados con la intervención de agentes extranjeros en el operativo de El Pinal".
"No hay un comportamiento, no hay una declaración de un funcionario en donde yo haya dado una instrucción, en donde yo haya participado en alguna reunión, en donde yo hubiese tomado alguna decisión relacionada con la intervención que ha quedado debidamente acreditada de estos elementos", dijo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Investigación y testimonios recabados
"Ni una, en una exhaustivísima investigación que recabó testimonios de más de 40 elementos de la Fiscalía General del Estado y de algunos otros funcionarios de otros niveles", agregó.
"Ni una sola referencia específica a mi intervención. Ni una orden. Ni un WhatsApp. Nada que estableciese un nexo lógico causal que pudiese dejar clara mi intervención y mi determinación como concluye la fiscalía. Ni una sola", abundó.
no te pierdas estas noticias
César Jáuregui niega ordenar intervención de agentes extranjeros en Chihuahua
El Universal
Durante la audiencia, Jáuregui resaltó que no existe evidencia que lo vincule con la autorización del operativo con agentes de la CIA.
Sheinbaum deslinda a Maru Campos por operativo CIA en Chihuahua
El Universal
Sheinbaum aclaró que la gobernadora Maru Campos no tiene responsabilidad en el operativo de la CIA en abril en la Sierra Tarahumara.
Maru Campos asegura que nadie está protegido tras detención de Jáuregui
El Universal
Se confirma audiencia para determinar vinculación a proceso por ejercicio indebido del servicio público.