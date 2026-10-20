Maru Campos asegura que nadie está protegido tras detención de Jáuregui

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CHIHUAHUA, Chih., octubre 20 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se pronunció por el caso del exfiscal César Jáuregui, quien ayer fue recluido en el penal de El Altiplano en Almoloya, Estado de México.

Maru Campos sobre detención César Jáuregui

Campos Galván aseguró que en su gobierno nadie es protegido ni se persigue a nadie, luego de la detención del exfiscal la mañana del sábado 17 de octubre y de que la Fiscalía General de la República (FGR) emitiera también una orden de aprehensión en su contra por el delito de traición a la patria por el desmantelamiento de un narcolaboratorio que dejó dos agentes estadounidenses muertos en la zona de El Pinal, municipio de Morelos.

En un video difundido en sus redes sociales, Campos aseguró que la Fiscalía General del Estado en Chihuahua (FGE) hizo lo que le corresponde y ha informado oportunamente del proceso, el cual lleva el Poder Judicial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cooperación y proceso judicial

Afirmó que la cooperación con agencias de otros países es necesaria y debe darse con apego a la ley, por conductos institucionales.

Además, aseguró que Chihuahua atenderá toda solicitud de información que se les haga por parte de la Federación.

"La Fiscalía General de la República (FGR) ha judicializado una causa distinta en el ámbito de su competencia, de acuerdo con sus propias investigaciones. Chihuahua atenderá cualquier solicitud de información o diligencia de la Federación, diligencia o información que se requiera en el marco de la ley.

"Si de las investigaciones en curso derivan otros hechos relacionados con el ejercicio de su cargo, la fiscalía del estado actuará en el ámbito de su competencia y aportará a la autoridad federal toda la información que requiera", agregó y recalcó que en su gobierno nadie está por encima de la ley y que esta se aplica sin distinción de nadie.

Subrayó que seguirá combatiendo el crimen organizado con toda la fuerza del Estado, en colaboración con el gobierno de México y los socios estratégicos de otros países, siempre dentro de la ley y por el bien de las familias de todo Chihuahua.

La gobernadora no se había pronunciado con mayor información o detalles sobre el caso del narcolaboratorio desde la creación de la unidad especial dentro de la misma FGE en abril pasado, para las investigaciones correspondientes. "Esa unidad concluyó sus investigaciones y el caso ya fue judicializado. La fiscalía hizo lo que le corresponde".

Por su parte, el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Loya, confirmó que la audiencia en la que se determinará si Jáuregui es vinculado o no a proceso por el delito estatal de ejercicio indebido del servicio público quedó programada para las 10:00 horas del jueves.