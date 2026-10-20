logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Maru Campos asegura que nadie está protegido tras detención de Jáuregui

Se confirma audiencia para determinar vinculación a proceso por ejercicio indebido del servicio público.

Por El Universal

Octubre 20, 2026 07:54 a.m.
A
Maru Campos asegura que nadie está protegido tras detención de Jáuregui
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CHIHUAHUA, Chih., octubre 20 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se pronunció por el caso del exfiscal César Jáuregui, quien ayer fue recluido en el penal de El Altiplano en Almoloya, Estado de México.

      Maru Campos sobre detención César Jáuregui

      Campos Galván aseguró que en su gobierno nadie es protegido ni se persigue a nadie, luego de la detención del exfiscal la mañana del sábado 17 de octubre y de que la Fiscalía General de la República (FGR) emitiera también una orden de aprehensión en su contra por el delito de traición a la patria por el desmantelamiento de un narcolaboratorio que dejó dos agentes estadounidenses muertos en la zona de El Pinal, municipio de Morelos.

      En un video difundido en sus redes sociales, Campos aseguró que la Fiscalía General del Estado en Chihuahua (FGE) hizo lo que le corresponde y ha informado oportunamente del proceso, el cual lleva el Poder Judicial.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Cooperación y proceso judicial

      Afirmó que la cooperación con agencias de otros países es necesaria y debe darse con apego a la ley, por conductos institucionales.

      Además, aseguró que Chihuahua atenderá toda solicitud de información que se les haga por parte de la Federación.

      "La Fiscalía General de la República (FGR) ha judicializado una causa distinta en el ámbito de su competencia, de acuerdo con sus propias investigaciones. Chihuahua atenderá cualquier solicitud de información o diligencia de la Federación, diligencia o información que se requiera en el marco de la ley.

      "Si de las investigaciones en curso derivan otros hechos relacionados con el ejercicio de su cargo, la fiscalía del estado actuará en el ámbito de su competencia y aportará a la autoridad federal toda la información que requiera", agregó y recalcó que en su gobierno nadie está por encima de la ley y que esta se aplica sin distinción de nadie.

      Subrayó que seguirá combatiendo el crimen organizado con toda la fuerza del Estado, en colaboración con el gobierno de México y los socios estratégicos de otros países, siempre dentro de la ley y por el bien de las familias de todo Chihuahua.

      La gobernadora no se había pronunciado con mayor información o detalles sobre el caso del narcolaboratorio desde la creación de la unidad especial dentro de la misma FGE en abril pasado, para las investigaciones correspondientes. "Esa unidad concluyó sus investigaciones y el caso ya fue judicializado. La fiscalía hizo lo que le corresponde".

      Por su parte, el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Loya, confirmó que la audiencia en la que se determinará si Jáuregui es vinculado o no a proceso por el delito estatal de ejercicio indebido del servicio público quedó programada para las 10:00 horas del jueves.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Maru Campos asegura que nadie está protegido tras detención de Jáuregui
      Maru Campos asegura que nadie está protegido tras detención de Jáuregui

      Maru Campos asegura que nadie está protegido tras detención de Jáuregui

      SLP

      El Universal

      Se confirma audiencia para determinar vinculación a proceso por ejercicio indebido del servicio público.

      Combatieron en Afganistán los agentes de la CIA
      Combatieron en Afganistán los agentes de la CIA

      Combatieron en Afganistán los agentes de la CIA

      SLP

      El Universal

      Los agentes fallecieron tras caer el vehículo en un barranco durante un operativo antidrogas en Chihuahua.

      Sheinbaum descarta salida de Zoé Robledo del IMSS
      Sheinbaum descarta salida de Zoé Robledo del IMSS

      Sheinbaum descarta salida de Zoé Robledo del IMSS

      SLP

      El Universal

      Sheinbaum destaca la necesidad de modernizar procesos en el IMSS y la responsabilidad en el uso de recursos.

      Artículo 19 exige justicia en audiencia contra Mario Marín por agresiones a Lydia Cacho
      Artículo 19 exige justicia en audiencia contra Mario Marín por agresiones a Lydia Cacho

      Artículo 19 exige justicia en audiencia contra Mario Marín por agresiones a Lydia Cacho

      SLP

      El Universal

      La audiencia definirá si Mario Marín recibe sanción por tortura a la periodista Lydia Cacho tras dos décadas de impunidad.