Sheinbaum deslinda a Maru Campos por operativo CIA en Chihuahua

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, por otros presuntos delitos, además de traición a la patria, por el que fue detenido el domingo.

Sheinbaum deslinda a gobernadora Maru Campos en operativo CIA

Además, Sheinbaum deslindó a la gobernadora panista Maru Campos por el operativo de la CIA en la Sierra Tarahumara de Chihuahua en abril pasado, de acuerdo con información de la FGR.

"No se permiten los operativos en tierra de las agencias extranjeras; entonces, es lo primero, la fiscalía está investigando y, por lo que informa la fiscalía, siguen investigando a este exfiscal. También por su participación en otros temas que ya tendrá que informar la FGR", dijo.

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En su conferencia mañanera, la Mandataria federal añadió: "Esto va para todos los fiscales, hombres y mujeres, la responsabilidad que tienen es enorme, es acabar con la impunidad junto con el Poder Judicial".

Fiscalía de Chihuahua y FGR investigan a César Jáuregui

Señaló que la fiscalía de Chihuahua fue la que inició la investigación en contra de César Jáuregui por presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos.

"Los delitos que presenta la fiscalía de Chihuahua son delitos de servidores públicos y después viene la orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República ya por traición a la patria. Hay un reconocimiento de la autoridad de Chihuahua de que el exfiscal fue el principal responsable de la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo en la Sierra Tarahumara para revisar un laboratorio", comentó.

Refirió que Jáuregui Moreno no tenía facultades para desmantelar un laboratorio para fabricar drogas sintéticas, como se justificó el operativo realizado en abril de este año, y en el que fallecieron dos agentes estadounidenses de la CIA.

"En realidad, ellos ni siquiera tienen atribuciones para desmantelar un laboratorio, esas atribuciones las tiene la Fiscalía General de la República. Es importante esto porque por varias razones: la primera, el propio caso, desde mi punto de vista, el caso en sí, yo lo he reflexionado mucho, y ahora qué responsabilidad recae en el exfiscal de ese momento", explicó.

Tras la detención del exfiscal de Chihuahua ante el operativo en el que participaron agentes de la CIA, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo deslindó a la gobernadora Maru Campos.

La Jefa del Ejecutivo insistió en que fue la propia fiscalía de Chihuahua la que hizo la primera imputación a César Jáuregui.

"Es decir, la propia fiscalía, investigando el caso de la presencia de dos agentes de Estados Unidos y su lamentable fallecimiento en un operativo que no tenía mucho sentido, pues responsabiliza al exfiscal.

"De la investigación que tiene la fiscalía, finalmente el responsable directo es el fiscal, de acuerdo con lo que menciona la fiscalía. No tienen, hasta donde yo sé —y si no que lo aclare la fiscalía— alguna prueba de que haya sido directamente la gobernadora, hasta ahora es lo que yo conozco, lo tiene que aclarar la fiscalía", declaró.

Comentó que el actual fiscal del estado, Gilberto Loya, solicitó que se imputara a Jáuregui y la Fiscalía General de la República se sumó con el delito de traición a la patria.

"Lo que sí sé es que siguen las investigaciones sobre otros temas relacionados con el exfiscal que hoy está detenido", mencionó.