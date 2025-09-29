El Abuelo controlaba crimen en Tabasco

Ciudad de México.- Desde Veracruz hasta Guatemala y desde Huimanguillo a Tenosique, en Tabasco Hernán Bermúdez Requena, también conocido como el “Comandante H”, o “El Abuelo” llegó a controlar toda la criminalidad en el centro operativo de esa entidad, gracias a la ruptura entre liderazgos que dejó la desaparición de Los Zetas en el estado y afianzado en una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Sostenido en el poder político que tenía al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Bermúdez Requena daba instrucciones a líderes criminales de la organización “La Barredora” sobre cuánto cobrar, dónde y cuándo cobrarlo, a quién asesinar o torturar y dónde abandonar los cuerpos. Daba “licencias” para delinquir a diestra y siniestra, autorizando ataques a grupos rivales, destacan documentos clasificados de la Sedena expuestos por Guacamaya Leaks en 2022, que muestran la historia completa del encumbramiento de “La Barredora” en Tabasco.

Con la llegada de Adán Augusto López Hernández como gobernador, la instrucción fue clara: pacificar al estado tras la desarticulación de Los Zetas y la ola de violencia que dejó. Bermúdez Requena se sentó a negociar con esos líderes, quienes con el paso de los años y bajo el “peso del Estado”, terminaron obedeciendo sus órdenes.

Hernán Bermúdez Requena tomó posesión del cargo de secretario de Seguridad en Tabasco en diciembre de 2019. Para febrero de 2020 ya se había reunido con los principales líderes criminales del estado.

Así, el “Comandante H” permitió las operaciones de Benjamín Mollinedo Montiel, alias “El Pantera” para operar en los municipios de Huimanguillo, Cárdenas y Centro, específicamente cerca de él, en Villahermosa.

Los delitos a cargo de la estructura criminal de “El Pantera” fueron el tráfico de migrantes de Guatemala y Chiapas hacia Veracruz y Tamaulipas, lo mismo que el tráfico de marihuana y cocaína proveniente de Centroamérica.

El Universal publicó el 17 de septiembre que Elder Rodríguez Torres llegó a pagar hasta 10 mil pesos a marinos y 5 mil a personal de la Sedena para robar combustible en el puerto de Dos Bocas, así como directamente de las instalaciones de Pemex en la zona.