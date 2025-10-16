logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Fotogalería

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Cientos en Hidalgo aún siguen incomunicados

Por El Universal

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Cientos en Hidalgo aún siguen incomunicados

Pachuca, Hgo.- Con 111 comunidades incomunicadas, Hidalgo es el estado con el mayor número de poblaciones a donde no llega agua, energía eléctrica ni alimentos. Los habitantes piden ayuda urgente.

A ocho días del desastre provocado por las intensas lluvias, la región Otomí-Tepehua y la Sierra se han convertido en los sitios donde más se requiere apoyo. En total, hay 26 municipios considerados prioritarios por las afectaciones. La mayoría son municipios históricamente marginados, donde las lluvias de golpearon con fuerza. En muchas comunidades los pobladores lo perdieron todo.

Llegar a estas regiones es complicado, por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional informó que activó en Hidalgo tres centros de mando con 111 puentes aéreos, apoyados por 21 helicópteros.

Por otra parte, siete personas continúan en calidad de desaparecidas en la Sierra Norte de Puebla. Las personas sin localizar fueron vistas por última vez en los municipios de Huauchinango, Naupan y Tetela de Ocampo, donde los deslaves de cerros fueron la constante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante ello, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla desplegó un equipo operativo para su búsqueda.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pese a los aranceles, el T-MEC sobrevivirá
Pese a los aranceles, el T-MEC sobrevivirá

Pese a los aranceles, el T-MEC sobrevivirá

SLP

El Universal

El secretario de Economía aseguró que se buscará minimizar daños de gravámenes de EU

EU anuncia multa por cruzar de ilegal
EU anuncia multa por cruzar de ilegal

EU anuncia multa por cruzar de ilegal

SLP

EFE

CS: En Fonden, “puras deudas”
CS: En Fonden, “puras deudas”

CS: En Fonden, “puras deudas”

SLP

El Universal

La presidenta defiende la eliminación del fondo y garantiza recursos para afectados por lluvias

AMIS: Pérdidas son por 550 mdp
AMIS: Pérdidas son por 550 mdp

AMIS: Pérdidas son por 550 mdp

SLP

El Universal

Aunque se prevé que la cifra siga creciendo en los próximos días