Cientos en Hidalgo aún siguen incomunicados

Pachuca, Hgo.- Con 111 comunidades incomunicadas, Hidalgo es el estado con el mayor número de poblaciones a donde no llega agua, energía eléctrica ni alimentos. Los habitantes piden ayuda urgente.

A ocho días del desastre provocado por las intensas lluvias, la región Otomí-Tepehua y la Sierra se han convertido en los sitios donde más se requiere apoyo. En total, hay 26 municipios considerados prioritarios por las afectaciones. La mayoría son municipios históricamente marginados, donde las lluvias de golpearon con fuerza. En muchas comunidades los pobladores lo perdieron todo.

Llegar a estas regiones es complicado, por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional informó que activó en Hidalgo tres centros de mando con 111 puentes aéreos, apoyados por 21 helicópteros.

Por otra parte, siete personas continúan en calidad de desaparecidas en la Sierra Norte de Puebla. Las personas sin localizar fueron vistas por última vez en los municipios de Huauchinango, Naupan y Tetela de Ocampo, donde los deslaves de cerros fueron la constante.

Ante ello, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla desplegó un equipo operativo para su búsqueda.