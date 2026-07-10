HSBC prevé crecimiento económico de 1.1% para México en 2026

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La economía mexicana comienza a mostrar señales graduales de recuperación luego de la contracción registrada al inicio del año, de acuerdo con el Panorama Mensual de Inversiones de HSBC, que prevé un crecimiento económico de alrededor de 1.1% para 2026, impulsado por una mejora en el consumo interno y un entorno de inflación a la baja.

El banco señaló que, aunque persiste un entorno internacional de mayor cautela por factores geopolíticos y comerciales, existen oportunidades de inversión para quienes mantienen estrategias de largo plazo y una adecuada diversificación de sus portafolios.

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HSBC explicó que la resiliencia de la economía de Estados Unidos, el crecimiento de las utilidades corporativas impulsadas por la inteligencia artificial y la moderación de la inflación en distintas regiones continúan favoreciendo el desempeño de diversos activos financieros, pese a los riesgos derivados del entorno global.Para México, la institución prevé que la inflación continuará desacelerándose y que el Banco de México (Banxico) mantendrá la tasa de referencia en 6.50% durante el resto de 2026.El análisis destaca que, en un contexto donde los mercados reaccionan cada vez con mayor rapidez a los acontecimientos económicos, comerciales y geopolíticos, mantener una estrategia de inversión con horizonte de largo plazo resulta más relevante que intentar anticipar los movimientos de corto plazo.La institución indicó que las decisiones de inversión deben estar alineadas con los objetivos financieros de cada persona y adaptarse a las distintas etapas del ciclo económico.Como parte de su estrategia global de inversión, HSBC mantiene una perspectiva favorable para las acciones estadounidenses, respaldadas por el crecimiento esperado de las utilidades corporativas y el impulso de la inteligencia artificial.También conserva una visión positiva sobre los bonos corporativos con grado de inversión, debido a que continúan ofreciendo rendimientos atractivos para quienes buscan ingresos estables.HSBC apuesta por la deuda mexicanaEn el caso de México, el banco identificó oportunidades en la deuda gubernamental de corto y mediano plazo, al considerar que presenta una relación riesgo-rendimiento favorable.Asimismo, señaló que el oro continúa desempeñando un papel relevante como instrumento de diversificación ante episodios de volatilidad en los mercados.No obstante, HSBC recomendó mantener cautela frente a factores como la revisión del T-MEC, la evolución de la relación comercial entre México y Estados Unidos, el entorno geopolítico internacional y el proceso de consolidación fiscal del país, debido a que estos elementos podrían provocar episodios de volatilidad en los mercados durante los próximos meses.El grupo financiero reiteró que la construcción de patrimonio requiere una estrategia disciplinada basada en objetivos financieros claros, diversificación y acompañamiento profesional, especialmente en un entorno económico que continúa cambiando con rapidez.