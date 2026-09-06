NASA confirma lluvia de estrellas Épsilon Perseidas en septiembre

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Durante las noches del mes de septiembre, la bóveda celeste presenta uno de los eventos astronómicos más esperados de la temporada de otoño.

Pico de máxima actividad y recomendaciones para la observación

La lluvia de meteoros conocida como Épsilon Perseidas alcanza su punto de mayor visibilidad, ofreciendo a los entusiastas de la observación astronómica la oportunidad de apreciar destellos luminosos cruzando el firmamento sin necesidad de equipo especializado.

De acuerdo con el portal astronómico especializado Star Walk, el pico de máxima actividad de las Épsilon Perseidas ocurrirá entre la noche del 8 de septiembre y la madrugada del 9 de septiembre. Durante este intervalo, la Tierra atraviesa la estela de partículas de polvo dejadas por el cometa progenitor, lo que genera una frecuencia de hasta cinco meteoros por hora.

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Las recomendaciones de expertos en observación del espacio enfatizan los siguientes puntos para lograr una visualización óptima:

- Ventana de horario: Según datos de aplicaciones de navegación estelar, la mejor hora para observar el fenómeno comprende desde la medianoche hasta las primeras horas del amanecer (aproximadamente entre las 02:00 y las 04:30 horas), momento en que el punto radiante se encuentra más alto en el cielo.

- Orientación hacia la constelación: La Unión Astronómica Internacional indica que el radiante de esta lluvia se ubica cerca de la estrella Épsilon en la constelación de Perseo, la cual surge en el horizonte en dirección noreste durante las primeras horas de la noche.

- Condiciones del entorno: Los especialistas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) aconsejan alejarse de las luces urbanas, situarse en zonas de campo abierto y permitir que la vista se adapte a la oscuridad por lo menos durante 20 minutos antes de comenzar la observación.

Características y consejos para la observación

A diferencia de las Perseidas tradicionales de agosto, las Épsilon Perseidas provienen de un enjambre distinto de partículas con mayor velocidad de entrada a la atmósfera terrestre. La Sociedad Americana de Meteoros (AMS) explica que estas partículas viajan a una velocidad aproximada de 64 kilómetros por segundo, lo que produce trazos de luz rápidos y brillantes que en ocasiones dejan estelas persistentes durante varios segundos.

Para disfrutar del espectáculo, no se requiere el uso de telescopios ni binoculares, ya que estos instrumentos reducen el campo de visión. Los astrónomos sugieren recostarse sobre el suelo con la vista dirigida hacia el cenit para abarcar la mayor extensión de cielo posible y aumentar las probabilidades de avistar cada destello fugaz.