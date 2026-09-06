logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Marijó y Mauricio

Fotogalería

Marijó y Mauricio

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Tito Fuentes cumple 52 años; su vida antes de Molotov

La banda Molotov continúa con sustitutos en vivo mientras Tito Fuentes se recupera tras su pausa.

Por El Universal

Septiembre 06, 2026 05:59 p.m.
A
Tito Fuentes cumple 52 años; su vida antes de Molotov
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Tito Fuentes, guitarrista y cantante de Molotov, cumple hoy, domingo 6 de septiembre, 52 años; 30 de ellos, dedicados a la banda, aunque estuvo a punto de entregar su vida a sembrar papayas hawaianas, pero el arribo de una tormenta torrencial cambió por completo su destino.

      Tito Fuentes y su carrera en Molotov

      Ismael Fuentes de Garay, mejor conocido como "Tito" o "Mayel", se ha granjeado la admiración y estima de los fans del grupo, debido a composiciones como "Here we kum", "Voto latino" y "Put*".

      Su salida temporal de "la Molocha" causó, en un inicio, consternación entre sus admiradores que, en la incertidumbre, se preguntaban si Fuentes no volvería a integrarse al cuarteto, en el que toca con Miky Huidobro, Paco Ayala y Randy Ebright.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Pausa y sustitutos en Molotov

      Ahora que, tanto el guitarrista, como Huidobro, con quien creó la banda, han aclarado que, el proceso de recuperación que atraviesa, se prolongará por una temporada larga, han sido otros músicos los que han tomado su lugar, en presentaciones en vivo, como fue el caso de Paco Huidobro (hermano de Miky), Jay de la Cueva y, en la actualidad, Álvaro Contreras "Alemán".

      Pero, muchos años atrás, aún antes de su reciente pausa, Tito estuvo a poco de desertar de su incipiente carrera en la música, la cual fue impulsada por su amistad con Miky, quien le enseñó a tocar el bajo, luego de que comenzaran su amistad porque, ambos, eran fanáticos de Metallica.

      Miky, de hecho, fue quien invitó a Tito a que se integrara a La Candelaria, el grupo con que inició el primero, hasta que la mala organización de esta agrupación los orilló a fundar su propia banda: Molotov.

      Tito todavía tenía que rendir cuentas en el rancho de papayas que su padre, en vida, le heredó, pero, cuando Molotov participó en el concurso de bandas, de Coca-Cola, en 1995, y el grupo se llevó el primer lugar, todos, incluido Fuentes, cumplieron la promesa de desertar de otros proyectos, para dedicarse únicamente a reforzar el concepto la banda.

      "El rancho de papaya tronó, íbamos a exportarlas, 52 hectáreas, cae una granizada, que no ocurría en ese clima, entonces la fruta queda hecha pedazos, no se puede vender nada, truena el rancho y, ese día en la noche, vengo al Teatro de la Ciudad y ganamos el concurso, le dije a mi jefe ´lo intenté´, de película", dijo en una entrevista con Javier Paniagua.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tito Fuentes cumple 52 años; su vida antes de Molotov
      Tito Fuentes cumple 52 años; su vida antes de Molotov

      Tito Fuentes cumple 52 años; su vida antes de Molotov

      SLP

      El Universal

      La banda Molotov continúa con sustitutos en vivo mientras Tito Fuentes se recupera tras su pausa.

      Concierto de The Chainsmokers en San José deja varios hospitalizados
      Concierto de The Chainsmokers en San José deja varios hospitalizados

      Concierto de The Chainsmokers en San José deja varios hospitalizados

      SLP

      El Universal

      Se desplegaron 14 ambulancias y unidades de bomberos para atender la emergencia.

      Fans de Camilo Séptimo recuerdan a Jonathan Meléndez en el Ángel
      Fans de Camilo Séptimo recuerdan a Jonathan Meléndez en el Ángel

      Fans de Camilo Séptimo recuerdan a Jonathan Meléndez en el Ángel

      SLP

      El Universal

      El homenaje incluyó cantos, porras y la colocación de carteles y flores en memoria del músico.

      Alejandro Fernández aporta canciones a telenovelas mexicanas
      Alejandro Fernández aporta canciones a telenovelas mexicanas

      Alejandro Fernández aporta canciones a telenovelas mexicanas

      SLP

      El Universal

      Alejandro Fernández musicalizó telenovelas como María Isabel y Niña amada mía.