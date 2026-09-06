Tito Fuentes cumple 52 años; su vida antes de Molotov

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Tito Fuentes, guitarrista y cantante de Molotov, cumple hoy, domingo 6 de septiembre, 52 años; 30 de ellos, dedicados a la banda, aunque estuvo a punto de entregar su vida a sembrar papayas hawaianas, pero el arribo de una tormenta torrencial cambió por completo su destino.

Tito Fuentes y su carrera en Molotov

Ismael Fuentes de Garay, mejor conocido como "Tito" o "Mayel", se ha granjeado la admiración y estima de los fans del grupo, debido a composiciones como "Here we kum", "Voto latino" y "Put*".

Su salida temporal de "la Molocha" causó, en un inicio, consternación entre sus admiradores que, en la incertidumbre, se preguntaban si Fuentes no volvería a integrarse al cuarteto, en el que toca con Miky Huidobro, Paco Ayala y Randy Ebright.

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Pausa y sustitutos en Molotov

Ahora que, tanto el guitarrista, como Huidobro, con quien creó la banda, han aclarado que, el proceso de recuperación que atraviesa, se prolongará por una temporada larga, han sido otros músicos los que han tomado su lugar, en presentaciones en vivo, como fue el caso de Paco Huidobro (hermano de Miky), Jay de la Cueva y, en la actualidad, Álvaro Contreras "Alemán".

Pero, muchos años atrás, aún antes de su reciente pausa, Tito estuvo a poco de desertar de su incipiente carrera en la música, la cual fue impulsada por su amistad con Miky, quien le enseñó a tocar el bajo, luego de que comenzaran su amistad porque, ambos, eran fanáticos de Metallica.

Miky, de hecho, fue quien invitó a Tito a que se integrara a La Candelaria, el grupo con que inició el primero, hasta que la mala organización de esta agrupación los orilló a fundar su propia banda: Molotov.

Tito todavía tenía que rendir cuentas en el rancho de papayas que su padre, en vida, le heredó, pero, cuando Molotov participó en el concurso de bandas, de Coca-Cola, en 1995, y el grupo se llevó el primer lugar, todos, incluido Fuentes, cumplieron la promesa de desertar de otros proyectos, para dedicarse únicamente a reforzar el concepto la banda.

"El rancho de papaya tronó, íbamos a exportarlas, 52 hectáreas, cae una granizada, que no ocurría en ese clima, entonces la fruta queda hecha pedazos, no se puede vender nada, truena el rancho y, ese día en la noche, vengo al Teatro de la Ciudad y ganamos el concurso, le dije a mi jefe ´lo intenté´, de película", dijo en una entrevista con Javier Paniagua.