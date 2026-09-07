Jornada violenta en Mazatlán deja un muerto y un herido

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CULIACÁN, Sin.- En el municipio de Mazatlán se volvieron a escenificar nuevos hechos de violencia, con un asesinato, intentos de despojos de vehículos a balazos, una vivienda afectada en su fachada por detonaciones de armas de fuego y los aseguramientos de dieciocho cargadores abastecidos, cinco chalecos tácticos, diez placas balísticas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que elementos del Grupo de Operaciones Especiales Estatal con apoyo de fuerzas federales, en un recorrido de vigilancia por el poblado Siqueros localizaron diversos objetos.

En el operativo lograron encontrar abandonados 18 cargadores calibre 7.62X 39mm, 540 cartuchos útiles, del mismo calibre, cinco chalecos tácticos, diez placas balísticas y un casco Kevlar.

Pese a que se desplegó un intenso operativo de búsqueda de posibles civiles armados en ese sector, no lograron ubicar a personas que pudieran estar relacionados con el hallazgo de los cargadores para armas automáticas.

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En el interior de un campo deportivo, de la colonia Jesús Osuna, fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino de apariencia joven, el cual presentaba varios impactos de bala, sin que se conozca su identidad.

Un joven de nombre Alberto "N", de 29 años de edad que fue perseguido a balazos, por la carretera México-Nogales, rumbo a la salida sur del puerto por hombres armados que intentaron despojarlo de su camioneta Ram, este lesionado en una pierna, buscó refugio en el área de estacionamiento del aeropuerto internacional.

El joven que fue auxiliado por la Guardia Nacional de la terminal aérea fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, sobre sus atacantes, se conoció que estos sufrieron un accidente e intentaron despojar de una camioneta a una familia, pero la presencia del ejército los ahuyentó.

Una casa de dos pisos de la colonia Colosio, en Mazatlán fue blanco de varios disparos de armas de fuego en su fachada, sin que se tengan reportes de personas lesionadas, las autoridades no revelaron si se trató de un ataque directo o fue producto de un enfrentamiento ya que se reportaron diversas detonaciones.