FGESLP aprehende a dos por homicidio en Tamuín

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Dos hombres que ya se encontraban recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social de Ciudad Valles enfrentan una nueva acusación penal, ahora por su presunta participación en un homicidio ocurrido en el ejido Antiguo Tamuín, en junio de este año.

Se trata de Jorge "N" y Leonardo "N", contra quienes la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con las investigaciones, el 17 de junio de 2026, ambos sujetos presuntamente llegaron a bordo de una motocicleta hasta un domicilio ubicado en el ejido Antiguo Tamuín, donde habrían disparado contra una persona.

La víctima sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte, mientras que los responsables escaparon del lugar.

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A partir de las diligencias realizadas por agentes de la Policía de Investigación (PDI), el Ministerio Público reunió datos de prueba que permitieron solicitar y obtener los mandamientos judiciales correspondientes.

Sin embargo, cuando los investigadores procedieron a localizar a los sospechosos, descubrieron que ambos ya estaban presos en el penal de Ciudad Valles, debido a otro proceso penal.

Por ese motivo, los agentes investigadores acudieron al centro penitenciario y les notificaron las nuevas órdenes de aprehensión, quedando a disposición de la autoridad judicial que los requiere.

La Fiscalía destacó que Jorge "N" está identificado como un objetivo criminal prioritario, debido a su presunta vinculación con diversos hechos delictivos registrados en municipios de la Huasteca Potosina.

Además, precisó que este individuo cuenta con varias órdenes de aprehensión que ya han sido ejecutadas en su contra por diferentes investigaciones.

Con esta nueva acción judicial, ambos imputados deberán enfrentar el procedimiento penal relacionado con el homicidio cometido en Tamuín, mientras continúan privados de su libertad por la causa penal que motivó su ingreso al reclusorio.