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Después de más de un año entregan rehabilitación de prolongación Moctezuma

Obra incluye renovación de concreto, agua, drenaje y alumbrado led en tramo norte de la capital.

Por Rubén Pacheco

Octubre 11, 2026 03:30 p.m.
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Después de más de un año entregan rehabilitación de prolongación Moctezuma
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      Por "cuestión de agenda", el mandatario potosino no formalizó la tradicional ceremonia con los residentes del norte de la capital

      A diferencia de miles de obras en la zona metropolitana, José Ricardo Gallardo Cardona, incumplió el compromiso de inaugurar formalmente la apertura de los trabajos de rehabilitación en la calle prolongación Moctezuma, ubicada al norte de la capital, iniciados hace más de un año.

      En entrevista, Jorge Grimaldo Limón, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), confirmó que la vialidad ya se abrió a la circulación desde hace varias semanas, por lo tanto, ya es una obra entregada.

      El ex funcionario municipal soledense justificó que la administración estatal no haya acudido a formalizar el protocolo convencional que suele realizar, debido a la agenda de Gallardo Cardona y de la propia dependencia.

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      "No (se dará en otras obras). Muchas se están inaugurando, pero depende de la agenda. A veces está muy saturada y no alcanza, sin embargo, no podemos esperar hasta que haya tiempo para inaugurarla", atajó.

      Detalles del proyecto y avance en la rehabilitación

      El 8 de julio del 2025, el Gobierno del Estado inició la reconstrucción de la calle, correspondiente al tramo Cruz Colorada y camino a Peñasco, donde anunció una inversión de más de 25 millones de pesos.

      Del proyecto ejecutivo presentado por el estado, ya se colocó concreto en más de un kilómetro de longitud, la renovación de tomas de agua, el sistema de drenaje y el alumbrado led, y solo hace falta el retiro de montones de escombro, aplicación de pintura y colocación de otros implementos.

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