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Sedesore sustituye 10% de beneficiarios en programas sociales de SLP

Beneficiarios deben mantener datos actualizados para recibir apoyos económicos y despensas.

Por Redacción

Octubre 11, 2026 03:20 p.m.
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Sedesore sustituye 10% de beneficiarios en programas sociales de SLP
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      Alrededor del 10 por ciento del padrón de beneficiarios de programas sociales de San Luis Potosí registrado hasta 2025 fue sustituido por fallecimientos, cambios de residencia a otros estados o incumplimiento de los requisitos, informó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore).

      Entre los motivos de baja se encuentra el caso de madres solteras cuyos hijos superan los 18 años, edad límite para recibir el apoyo correspondiente.

      La funcionaria explicó que, antes de incorporar a una persona a un programa estatal, se cotejan los registros de los distintos esquemas para evitar que una misma persona o familia acumule beneficios. Señaló que se da prioridad a quienes no cuentan con otro programa social.

      Martínez Galarza indicó que las tarjetas utilizadas para recibir los apoyos económicos no son instrumentos de ahorro, por lo que los beneficiarios deben retirar el dinero una vez depositado.

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      También pidió mantener actualizados los números telefónicos de contacto, ya que la dependencia realiza seguimiento cuando los beneficiarios no acuden a recibir despensas u otros apoyos.

      Agregó que, cuando no se obtiene respuesta de los beneficiarios durante varios meses, se procede a sustituirlos por otros solicitantes.

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