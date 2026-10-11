Pumas recibe a Cruz Azul en partido clave de la jornada 11

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Pumas recibe a Cruz Azul en Jornada 11

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- Todo está listo para que los Pumas y el Cruz Azul se vuelvan a enfrentar luego de la final del Clausura 2026.

Jornada 11 Apertura 2026: revancha y clasificación en juego

Aquella disputa del título, que quedó en manos de La Máquina, quedó marcada en la historia de los dos equipos.

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Por tal motivo, el duelo de esta noche, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026, promete ser más que intenso.

Para el conjunto auriazul, es la oportunidad de cobrar venganza, después de que perdiera aquel encuentro en el estadio Olímpico Universitario.

Haber dejado escapar la ventaja en el marcador y el trofeo en su propia casa fue un duro golpe para los universitarios.

Sin embargo, hoy tienen la oportunidad de darle vuelta a la página y dejar ese resultado atrás.

Además, tienen la obligación de ganar para sumar los tres puntos y acercarse a los puestos de la zona de clasificación.

Posiciones y rivalidad actual entre Pumas y Cruz Azul

De momento, los Pumas se encuentran en la posición número 13 de la tabla con 12 unidades, producto de tres victorias y tres empates.

Por su parte, el Cruz Azul tiene en sus manos la posibilidad de volver a vencer a un club con el que ha aumentado su rivalidad en los últimos años.

El vencer a la escuadra de Esteban Solari sería un resultado importante para Joel Huiqui y sus dirigidos porque se afianzarían en los puestos de la Fiesta Grande, seguirían peleando por la parte alta y hundirían más a Los del Pedregal.

Cabe resaltar que en las últimas 10 veces que estos clubes se han visto las caras, la balanza se ha inclinado a favor de La Máquina con cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas.

El partido entre los Pumas y el Cruz Azul de este domingo 11 de octubre será transmitido por televisión abierta.

Además, es importante mencionar que la apertura de los estacionamientos está programada para las 15:00 horas y de las puertas y taquillas para las 16:00 horas.

Horario y canales para ver en vivo hoy Pumas vs Cruz Azul

· Pumas vs Cruz Azul

· Fecha: Domingo 11

· Hora: 19:15

· Estadio: Olímpico Universitario

· Transmisión: Canal 5/TUDN/ViX Premium