México aumenta uso de IA en empresas al 48% en 2026

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En el último año, la adopción de IA en empresas mexicanas creció del 38% al 48%, lo que significa que más de 2.5 millones de empresas ya utilizan esta tecnología. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de las organizaciones la emplea en sus formas más avanzadas y transformadoras.

Lo anterior lo informó Rubén Mugártegui, director general de Amazon Web Services (AWS) en México, quien destacó que este crecimiento está respaldado por inversiones masivas en infraestructura, como los 5 mil millones de dólares destinados al centro de datos en Querétaro, que han consolidado a México como un hub continental.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la conferencia del AWS Summit Ciudad de México 2026, explicó que este año realizaron una investigación cuyo objetivo, más allá de medir la adopción de IA, fue explorar si las organizaciones están sentando las bases necesarias para generar una transformación a largo plazo mediante la adopción de estas nuevas tecnologías."Las empresas están obteniendo un valor tangible de estas inversiones, pues el 88% de las organizaciones que adoptan la IA registran mejoras en su productividad. Sin embargo, el mercado mexicano se encuentra en un punto de inflexión en el que el simple acceso a la tecnología ya no es suficiente; el éxito futuro dependerá de la preparación organizacional y la capacitación técnica", explicó Mugártegui.El estudio, denominado "Desbloqueando el potencial de la IA en México 2026", explica que existe una importante "brecha digital" en cuanto a la profundidad de uso. Así, 63% de las empresas sigue utilizando la IA de forma básica, como chatbots públicos, para lograr mejoras graduales en eficiencia, mientras que 24% la ha integrado en múltiples funciones empresariales.Tan sólo 13% de las empresas mexicanas utiliza la IA de manera avanzada, aprovechando su potencial transformador. En este segmento se encuentran las empresas que utilizan IA agéntica, una tecnología capaz de razonar, decidir y actuar de forma autónoma.No obstante, la preparación para esta nueva etapa es limitada: menos de cuatro de cada diez empresas (37%) afirman haber oído hablar de la IA agéntica, y solo 6% la ha implementado por completo. Las empresas que ya han dado el paso hacia estas tecnologías emergentes reportan decisiones y ejecuciones más rápidas (55%) y mayor eficiencia operativa (51%).El principal desafío para las empresas es el retorno de inversión (ROI), pues, especialmente en las empresas familiares que concentran una parte importante del Producto Interno Bruto (PIB), justificar financieramente el uso de IA representa un reto.Existe una diferencia de enfoques: mientras que la principal prioridad de los directores generales (CEOs) es el crecimiento de las utilidades del negocio, los directores de tecnología (CTOs) suelen centrarse casi exclusivamente en la productividad.Las startups mexicanas lideran la adopción avanzada de IA, al triplicar el promedio nacional y alcanzar 32% en la etapa de uso transformacional. Entre las empresas que participaron en el congreso estuvo Nauphilus, una startup de IA conductual que predice el comportamiento humano para la validación de créditos y el reclutamiento.La empresa ha procesado entrevistas digitales y reducido los tiempos de validación en 99.7%, lo que ha permitido a empresas de telecomunicaciones y farmacias otorgar más créditos y reducir la rotación y el robo. Según la compañía, esto ha generado más de 150% de retorno de inversión para sus clientes.Otro ejemplo fue Picaiom, un sistema especializado en datos fiscales que utiliza modelos de IA propios, impulsados por Amazon Bedrock, para conciliar facturas, pagos y registros contables, cerrando las brechas de datos que los equipos fiscales solían gestionar manualmente en hojas de cálculo.En este sentido, el director para México destacó que el sector público en México presenta una adopción de IA por detrás del sector privado. Además, señaló que la gran mayoría de estas instituciones (70%) utiliza soluciones básicas y solo 17% cuenta con una estrategia formal de IA.Sin embargo, el gobierno tiene el poder de generar un efecto multiplicador masivo. Instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE) ya experimentan con tecnología blockchain y AWS para garantizar la transparencia en los procesos ciudadanos. Además, 53% de las empresas privadas afirma que invertiría más en IA si el sector público acelera su adopción, mientras que 58% de los ciudadanos tendría una percepción más positiva de esta tecnología.Por último, el estudio destacó que el mayor obstáculo para los proyectos tecnológicos en México no es el software, sino el talento: 46% de las empresas reporta una escasez de competencias digitales y de IA. Ante esta situación, 57% de las empresas considera que el desarrollo y la actualización de las competencias de la fuerza laboral deben ser una prioridad de inversión a nivel nacional.AWS cuenta con un programa gratuito de IA para pymes, con el objetivo de alcanzar 100 mil participantes para 2028 y capacitar a 2 millones de latinoamericanos para ese mismo año, de los cuales casi 25% serían mexicanos.