Bolsa de México sufre pérdida semanal de 3.8%

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La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este viernes un 0,66 % para acumular una pérdida semanal del 3,8 %, tras dos semanas de avances, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) bajó a las 64.397,45 unidades.

Mercado global y expectativas de la Fed

"El mercado de capitales cerró la semana con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. Las ganancias estuvieron respaldadas por la expectativa de que la Fed sería menos restrictiva", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

En México, indicó la experta, el IPC de la BMV "cerró la semana con una pérdida de 3,8 % luego de dos semanas de ganancias, siendo la mayor pérdida desde la primera semana de marzo", cuando retrocedió un 5,73 %.

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Pérdidas en emisoras mexicanas y contexto económico

Al interior del mercado mexicano, añadió la experta, destacaron las pérdidas semanales de las emisoras: Orbia (-8,2 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-7,61 %), Banregio (-7,2 %), Gentera (-7,19 %) y Grupo Aeroportuario del Centro (-7 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que con el movimiento negativo de este viernes, el mercado mexicano suma una caída del -3,8 % en la semana, y pese a la fuerte baja se mantiene en positivo, con un avance del +0,14 % en lo que va de 2026.

En la jornada el peso mexicano se apreció un 0,05 % frente al dólar, al cotizar en 17,03 unidades por billete verde, frente a los 17,04 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 113 millones de títulos por un importe de 10.903 millones de pesos (unos 640 millones de dólares).

De las 710 firmas que cotizaron en la jornada, 342 terminaron con sus precios al alza, 348 tuvieron pérdidas y 20 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 35,14 %; de la minera Fresnillo (FRES), con el 8,65 %, y de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el 3,48 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA B), con el -4,11 %; de la productora de bebidas no alcohólicas Organización Cultiba (CULTIBA B), con el -3,91 %, y de la aseguradora automotriz Qualitas (Q), con el -3,45 %.