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Sheinbaum alista reforma anticorrupción con sanciones administrativas

La iniciativa propone acortar plazos para evitar que delitos de corrupción prescriban y asegurar supervisión.

Por El Universal

Septiembre 22, 2026 01:52 p.m.
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Sheinbaum alista reforma anticorrupción con sanciones administrativas
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que prepara la presentación de la reforma en materia anticorrupción y afirmó que esta considera esencialmente sanciones administrativas y la reducción de plazos para emitir resoluciones.

      Reforma anticorrupción con sanciones administrativas y reducción de plazos

      Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que "no trae nada relacionado con la Fiscalía General de la República, es esencialmente administrativo, lo que tiene que ver con sanciones administrativas".

      "Hay casos que tardan 15, 20 años en resolverse. Una denuncia que se presente de corrupción y todos los mecanismos 15, 20 años después hay una resolución. Entonces entre otras cosas lo que está proponiendo Raquel (Buenrostro) es que se reduzcan los plazos", dijo.

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      Adicionalmente, detalló que la reforma también contempla el resarcimiento del daño al erario público en actos de corrupción, "pues hay varias propuestas que ya presentaremos en unos quince días más o menos".

      Vacíos legales y vigilancia presupuestal en el gobierno

      La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, reconoció que existen áreas del gobierno que carecen de vigilancia presupuestal por los vacíos legales y aseguró que la iniciativa en materia anticorrupción busca combatirlos para que toda dependencia tenga competencia.

      Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Buenrostro Sánchez explicó que "hay muchas áreas que por alguna razón no hay vigilancia o hay huecos".

      "Por ejemplo Infonavit es un organismo tripartita, por lo tanto nosotros no participamos porque no es un ente público, dice la Presidenta ´hay que proponer que podamos revisar también al Infonavit´", dijo.

      En ese sentido, la funcionaria afirmó que "se están aclarando ese tipo de situaciones para que no haya vacíos legales y todo mundo pueda actuar con competencia".

      "Son ese tipo de cosas que estamos proponiendo en la ley, que no haya vacíos legales para que siempre haya una autoridad competente que pueda supervisar siempre que haya un servidor público y manejo de recursos", declaró.

      "Todo este tipo de vacíos se están cubriendo en esta propuesta, se están acortando los plazos y se está cuidando que los tiempos coincidan para que no puedan prescribir estos delitos y nadie pueda encarpetar, ni guardar ni poner bajo un cajón un expediente. Eso es lo que busca estas iniciativas", expuso.

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