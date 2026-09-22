Anticorrupción reporta ahorros por 83 mil mdp en dos años

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha contribuido a generar ahorros y evitar sobrecostos por alrededor de 83 mil 800 millones de pesos durante los dos primeros años de la administración de Claudia Sheinbaum, informó su titular, Raquel Buenrostro Sánchez.

Acciones de la autoridad

Durante la presentación de resultados de la dependencia, la funcionaria explicó que el monto se obtuvo principalmente mediante acciones preventivas en compras públicas, seguimiento de contratos, reestructuración administrativa y aplicación de sanciones.

Buenrostro detalló que 29 mil millones de pesos corresponden a ahorros derivados de estrategias de compras públicas, mientras que otros 42 mil millones se evitaron mediante el seguimiento de contratos, particularmente de obras públicas, para impedir el pago de sobrecostos o estimaciones incorrectas.

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A ello se suman 7 mil 800 millones de pesos derivados de la reorganización y compactación de las estructuras del gobierno federal, así como 4 mil 800 millones de pesos provenientes del seguimiento de multas y sanciones impuestas a servidores públicos y proveedores.

"En estos dos años de gobierno, la Secretaría ha logrado participar para generar ahorros de prevención de casi 84 mil millones de pesos", señaló.

La secretaria destacó que el enfoque de la dependencia ha privilegiado la prevención de actos de corrupción, al considerar que permite corregir irregularidades antes de que representen un mayor costo para el erario.

Como ejemplo, mencionó una compra de equipo médico realizada por el IMSS, en la que la dependencia acompañó el proceso para garantizar una competencia en condiciones equitativas entre fabricantes. De acuerdo con Buenrostro, este mecanismo permitió adquirir equipos con tecnología de vanguardia a un costo 46% menor.

La funcionaria también destacó cambios en las reglas de adquisiciones para facilitar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas, así como cooperativas y productores nacionales.

En materia de integridad, informó que durante los dos años de la administración se han realizado 1.3 millones de capacitaciones a servidores públicos, particularmente en ética e integridad.

Detalles confirmados

Además, destacó que en 2026 se alcanzó un máximo histórico en la presentación de declaraciones patrimoniales, pues 97.7% de los servidores públicos presentó su declaración en tiempo y forma, cifra que calificó como récord histórico.

"Como parte de la transparencia y del compromiso del servidor público, de hacer transparente sus bienes patrimoniales, en 2026 logramos el máximo histórico de presentación de declaraciones patrimoniales en tiempo y forma con el 97.7% de los servidores públicos", señaló.

La Secretaría también informó que mantiene programas de prevención de la corrupción dirigidos a estudiantes, como Semilleros de la Honestidad y Rally Cero Corrupción, además de acciones de transparencia y atención de recursos relacionados con solicitudes de información.

La dependencia reportó que en los dos primeros años de la administración se han resuelto 8 mil 222 recursos en materia de transparencia.

Buenrostro Sánchez informó que se han sancionado a 4 mil 193 servidores públicos durante los dos primeros años de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La funcionaria detalló que de ese total, 3 mil 528 corresponden a faltas no graves y 665 a faltas graves.

Explicó que entre las principales conductas sancionadas se encuentran el otorgamiento o autorización de pagos indebidos, sustracción de información bajo resguardo, autorización de pagos por bienes o servicios no entregados, compras innecesarias o injustificadas, ocultamiento de bienes e incrementos patrimoniales, falsificación de documentos y hostigamiento o acoso sexual.

Buenrostro señaló que, debido a que la Secretaría no puede sancionar directamente las faltas graves, los expedientes correspondientes son enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En total, indicó, mil 737 servidores públicos han sido remitidos al Tribunal por faltas graves.

Respecto a particulares y empresas, informó que se han sancionado 286 personas morales, principalmente por presentar documentación falsa en licitaciones, incumplir contratos, simular experiencia técnica o capacidad económica y ocultar conflictos de interés.

De estos casos, 222 fueron inhabilitados y multados, mientras que 64 recibieron únicamente multa, con sanciones económicas por un total de 147.3 millones de pesos.

La secretaria agregó que, cuando las irregularidades pueden constituir delitos, la dependencia presenta denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En los dos primeros años de gobierno se han presentado 517 denuncias penales contra servidores públicos, de las cuales 53 han derivado en vinculaciones a proceso.

Entre los principales delitos identificados están el enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.

Buenrostro expuso además casos en los que se han iniciado procedimientos administrativos y penales, entre ellos uno relacionado con un contrato de inteligencia de la entonces Policía Federal, en el que se investiga un presunto desvío de 65 millones de dólares; otro por el pago anticipado de 73.6 millones de pesos por servicios de producción y envasado de frijol que no fueron prestados, y uno más relacionado con el reetiquetado de medicamentos, principalmente oncológicos.

La secretaria destacó que las denuncias ciudadanas permiten a la dependencia actuar de manera preventiva y evitar que los recursos públicos sean utilizados de manera irregular.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el trabajo de Buenrostro y señaló que la estrategia contempla primero prevenir irregularidades y, cuando se detectan, aplicar las sanciones correspondientes.

La mandataria federal agregó que, cuando se detectan irregularidades, los casos se remiten al Tribunal Federal de Justicia Administrativa o a la FGR, dependiendo de la naturaleza y gravedad de los hechos.