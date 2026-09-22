Empresarios mexicanos ganan terreno como inversionistas en el deporte de EUA

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La presencia mexicana en el deporte estadounidense ya no solamente se limitará a estar en las gradas. El 2026 será un año para recordar, ya que distintas personalidades han decidido dar un paso hacia enfrente y ser propietarios de diferentes franquicias deportivas.

La MLS, el futbol de la máxima categoría, tendrá al exfutbolista Carlos Vela como uno de los principales accionistas de Los Ángeles FC, equipo en el que inmortalizó su nombre no solo por ser el primer jugador franquicia en la historia de dicho conjunto, también por ser uno de los máximos goleadores y, por supuesto, artífice principal de los títulos de la Liga y Copa.

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Ahora, el mexicano tendrá que tener ese mismo impacto como propietario. En marzo del presente año, el conjunto angelino anunció la inclusión de Carlos Vela al grupo de propietarios del club. El mexicano tuvo derecho a comprar acciones del club, luego de que se diera a conocer la salida de Joe Tsai, dueño de los Brooklyn Nets de la NBA.De acuerdo con distintos reportes en Estados Unidos, incluyendo el de Sportic, medio especializado en las finanzas deportivas, Vela tiene acciones del 6% dentro del equipo a cambio de invertir 75 millones de dólares.Ahora, el cancunense se une al exfutbolista de la selección italiana, Giorgio Chiellini y a Earving "Magic" Johnson, leyenda de la NBA como parte de los nuevos inversores de la franquicia angelina que fue fundada en el año del 2014 para generar un contrapeso a Los Ángeles Galaxy, uno de los equipos más populares del futbol estadounidense.A la familia Harp Helú no le bastó con revivir el beisbol en la Ciudad de México con la construcción de uno de los recintos deportivos más espectaculares que tiene el país, el Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos del México de la Liga Mexicana.En este 2026, la familia mexicana aumentó su porcentaje de acciones dentro de la franquicia de los Padres de San Diego de las Grandes Ligas a un 18%. Desde el 2012, Alfredo Harp Helú invirtió en la franquicia; se habla de que el 10% le costó cerca de 80 millones de dólares.La inversión no solo radica en un tema empresarial, también radica en un tema deportivo, en donde buscan que exista un mayor intercambio de peloteros que puedan llegar a la Liga mexicana, como pasó con el caso del estadounidense Trevor Bauer, así como la participación del equipo en territorio mexicano, o como pasó en este mismo año con su participación en el México City Serie 2026 frente a los Arizona Diamondbacks.La NFL, uno de los deportes más vistos dentro de territorio mexicano, no podía quedar exento de estar en manos de empresarios mexicanos.Antes de iniciar la presente temporada, los Seattle Seahawks, quienes además son los vigentes campeones de la NFL, dieron el anuncio de la inclusión de Gonzalo Hevia Baillères, empresario dueño de la tienda departamental de El Palacio de Hierro, GNP Seguros, entre otros, como parte de los nuevos accionistas."No podría estar más orgulloso de que nos hayamos unido al grupo propietario de los Seattle Seahawks", dijo el empresario en un comunicado.De acuerdo con reportes de la agencia internacionales, la venta se cerró en 9 mil 612 millones de dólares, cifra que lo convierte en el traspaso más caro de la historia.Rebasa fronterasLa familia Harp Helú aumentó sus acciones en la franquicia de beisbol de las Grandes Ligas, Padres de San Diego.En 2026, trajeron a México a esa franquicia a jugar el México City Series 2026 ante los Arizona Diamondbacks.En 2012, se iniciaron como accionistas del equipo.Buscan que exista un mayor intercambio de peloteros con la Liga Mexicana de beisbol.La nueva caraGonzalo Hevia Baillères se convirtió en el primer dueño mexicano dentro de la NFL.La cifra que invirtió en la franquicia significó el traspaso más caro en la historia de la Liga.El empresario mexicano compró al vigente campeón de la NFL.Es la primera franquicia deportiva que adquiere Baillères, dueño de la tienda departamental El Palacio de Hierro y GNP seguros.