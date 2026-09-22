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De gorra y lentes; señalan a Alan Franco que se fue de antro

Tigres ocupa el lugar 16 en el Apertura 2026 y enfrenta críticas por la actitud de Alan Franco.

Por El Universal

Septiembre 22, 2026 01:16 p.m.
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De gorra y lentes; señalan a Alan Franco que se fue de antro
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      Tigres atraviesa un momento complicado y la polémica no se detiene. Tras caer 2-0 ante Juárez, Alan Franco fue señalado por haber acudido a un antro la noche siguiente, situación que generó críticas debido al mal momento que vive el conjunto felino.

      Alan Franco en antro genera polémica en Tigres

      Según el relato de una persona que aseguró haberlo visto en el lugar, el defensa argentino estuvo en "El Havana", en San Pedro Garza García, alrededor de las 00:24 horas del domingo. "Anda de trago y trago [...] da coraje ver que los aficionados estamos encabronados por el pésimo torneo, y este wey aquí chupando, cantando como si nada", señaló la fuente.

      La misma persona afirmó que Franco permaneció en el establecimiento con gorra y lentes, además de recibir una botella de Moët que algunos asistentes le enviaron. "Aquí estoy a su lado", agregó la fuente, quien también aseguró que los acompañantes del futbolista no eran jugadores.

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      Tigres en crisis y próximo compromiso

      Tigres deberá dejar atrás la polémica y concentrarse en su próximo compromiso. Los felinos marchan en el lugar 16 con apenas siete puntos y recibirán a Puebla en la próxima Jornada 10 del Apertura 2026, con la necesidad de sumar para intentar salir de la parte baja de la clasificación.

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