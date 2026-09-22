Alcaldesa de Mazatlán se reúne con fuerzas militares y policía

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CULIACÁN, Sin., septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Los operativos conjuntos con fuerzas militares y de la policía municipal se van a fortalecer y profundizar en las zonas residenciales y turísticas de la ciudad de Mazatlán, según se desprendió de una reunión de la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y mandos militares.

Reunión entre alcaldesa y mandos militares

Durante una reunión celebrada en el Palacio Municipal del Puerto con la primera edil, el comandante de Operaciones Conjuntas, general Carlos Alberto Guerrero Curiel, se analizaron las estrategias a seguir en forma conjunta sobre todo en áreas prioritarias del puerto como son los corredores turísticos.

Coordinación para reforzar vigilancia en sectores clave

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En esta reunión estuvo presente el general Bruno Pérez Esparza, comandante de Apoyo de las Operaciones Conjuntas, en la que se analizó el tema de la seguridad de los sectores de mayor población habitacional en la ciudad, donde se requiere mayor presencia del ejército y la policía municipal.

La información dada a conocer sobre este encuentro, fue en el sentido que se va a dar mayor atención a los sectores habitacionales con mayor población y a los corredores turísticos del puerto, donde se tiene un gran número de visitantes.

En esta reunión de Estrella Palacios con los mandos militares se acordó evaluar las necesidades que se tienen de mayor vigilancia en algunos sectores y mantener una estrecha comunicación entre la policía municipal y el ejército.