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Este fin de semana el K-pop se adueñará de la capital mexicana.

Y es que, Stray Kids, una de las bandas surcoreanas más reconocidas a nivel nacional regresa a nuestro país con un nuevo concepto de show, uno que asemeja a los grandes festivales de música.

Se trata del STRAYCITY, un concierto en el que no solo se presentarán los intérpretes de "MANIAC"; sino que compartirán escenario con artistas del pop y otros géneros.

Luego de arrasar con su gira "dominAte", en 2025, Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N se reencontrarán con sus fans mexicanas en una noche que promete ser inolvidable.

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¿Qué es el STRAYCITY?

A diferencia de un concierto tradicional, STRAYCITY fue concebido como una experiencia de festival.

Como suele ocurrir en este tipo de eventos, hay un headliner, que en este caso serán los músicos surcoreano, pero compartirán la jornada con otros proyectos musicales.

La propuesta ya ha pasado por otras ciudades de Latinoamérica y ahora llegará a México con un cartel que reúne talento internacional y nacional.

¿Quiénes se presentarán?

Para las fechas en Ciudad de México fueron anunciados NEXZ, Andrés Obregón y la cantante RENEE.

NEXZ pertenece a JYP Entertainment, la misma agencia que representa a la banda; mientras que Andrés Obregón y RENEE representarán a los artistas mexicanos.

El "festival" tendrá dos días de actividad, los próximos 25 y 26 de septiembre en el Estadio GNP Seguros.

De acuerdo con lo anunciado, las actividades arrancarán en punto de las 18:30 horas, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Probable setlist

Aunque los artistas invitados no han dado a conocer su repertorio, de acuerdo con otras versiones del STRAYCITY, el setlist de SKZ podría componerse de más de 20 temas.

Aunque puede haber cambios de último momento, estas son las canciones que podrían sonar:

· Hall of Fame

· Hellevator

· District 9

· MIROH / Levanter / I am YOU (dancers medley)

· Side Effects

· Double Knot

· Back Door

· MANIAC

· God's Menu

· CREED

· SLASH

· DIVINE

· Thunderous

· just a little

· I Do

· Blind Spot

· This & That

· Do It (Festival ver.)

· LALALALA (remix)

· CEREMONY (Hip Hip ver.)

· Chk Chk Boom

· 21.S-Class

· RUN IT

· Stray Kids

· Phoenix

· CASE 143

· Shukumei

· Social Path

· MIROH

· Star Lost

· Haven

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros?

Para quienes acudan por primera vez a este recinto, la manera más rápida y fácil de llegar es a través del metro de la ciudad. Deberás utilizar la línea 9 (línea café) y bajar en la estación Ciudad Deportiva. A tan solo unos pasos te encontrarás con la puerta 6.

Otra forma de llegar es la red de metrobus. Puedes usar la Línea 2 (morada) y bajar en las estaciones UPIICSA o El Rodeo; desde ahí hay que caminar hacia el lugar.

Si prefieres el transporte privado, el acceso al estacionamiento puede hacerse por las puertas 7, 8, 9 y 15, pero la puerta habilitada puede cambiar dependiendo del evento. Además de que el costo no está incluido en el boleto.

¿Y los freebies?

Una tradición entre los fans del K-pop son los llamados freebies, recuerdos hechos por las mismas fans que suelen ser repartidos entre los asistentes antes o después del concierto.

Debido a las revisiones que se realizan al ingreso del evento, la duda de muchos es si podrán pasar con sus artículos, la respuesta es que Sí.

Esta práctica ya se ha extendido a otros géneros y en conciertos como los de Harry Styles, los fans pudieron entrar con sus freebies, siempre y cuando no incluyeran objetos prohibidos.

¿Qué no puedes ingresar al estadio?

· Cámaras profesionales, incluidas las que tengan lente extensible o intercambiable

· Equipo profesional de grabación de audio o video

· Accesorios para cámaras: selfie sticks, GoPro, trípodes, estuches, etc.

· Pilas/baterías sueltas, excepto power banks para celular

· Laptops, iPad, tabletas y lectores electrónicos

· Ropa, disfraces u objetos personales que puedan obstruir la vista de otros asistentes

· Cigarros, cajetillas abiertas o cerradas

· Vapes y encendedores

· Comida y bebidas

· Paraguas y sombrillas

· Drogas o sustancias ilegales

· Rayos láser y luces químicas

· Medicamentos de venta libre

· Armas

· Aerosoles

· Drones

· Cadenas largas o joyería con picos