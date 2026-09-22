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Doble homicidio en Valle de Chalco en carretera México-Puebla

El conductor de un Honda y un repartidor de botanas fueron las víctimas del ataque en Valle de Chalco.

Por El Universal

Septiembre 22, 2026 01:39 p.m.
A
Doble homicidio en Valle de Chalco en carretera México-Puebla
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      VALLE DE CHALCO, Méx., septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Dos personas murieron el lunes por la mañana debido a disparos de arma de fuego en la carretera federal México-Puebla a la altura de Valle de Chalco.

      Detalles confirmados

      De acuerdo con el reporte policial, una de las víctimas era el conductor de un automóvil Honda, al que le dispararon desde otro vehículo en movimiento y una de esas balas alcanzó al chofer de una camioneta de reparto de botanas que se encontraba en esa área.

      Se reportó que los agresores escaparon después de que balearon al operador del coche de marca japonesa, color negro.

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      El vehículo Honda avanzaba por la vía cuando, en la zona del Tubo Azul, varios sujetos armados abrieron fuego contra él.

      Acciones de la autoridad

      En el mismo ataque, el conductor de la camioneta de reparto, que transitaba por el sitio, recibió impactos de bala.

      Personal de emergencias llegó al lugar, revisó a las víctimas y constató la ausencia de signos vitales en ambas.

      Policías municipales de Valle de Chalco, así como de la Secretaría de Seguridad del Estado de México llegaron al sitio del doble homicidio para iniciar la búsqueda de los presuntos responsables.

      Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaron las diligencias, mientras que elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) levantaron los cuerpos y los llevaron a la morgue.

      El domingo, también en Valle de Chalco, otras dos personas perdieron la vida debido a hechos violentos.

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