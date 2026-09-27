Hijos de Yahir participan en evento de apoyo en Sonora

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Hermosillo mostró su incondicional apoyo a Yahir, el integrante de "La casa de los famosos México" que representa a Sonora, motivo por el que, este fin de semana, una multitud acudió a un evento en su respaldo y, por su puesto, sus hijos, Ian y Tristan no podían faltar; ambos confían en que el cantante ganará la cuarta temporada del reality.

Evento de apoyo en Hermosillo con presencia de Ian y Tristan

Durante la novena semana de "LCDLFM", se dieron a conocer que Mariana Ochoa, Karina Torres y Yahir son los participantes que llegarán a la final del programa, sin estar en riesgo en la gala de nominación, la cual tendrá lugar esta noche (27 de septiembre).

Esta noticia ha causado la dicha de las personas que los apoyan afuera y, en Hermosillo, Sonora, de donde es originario Yahir, no es la excepción.

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Luego de que su hijo Ian y su esposa, Christian Lliteras, acudiera al programa, para que el menor se reencontrara con su padre, la familia de Othón Parra volvió a su estado natal para afinar los últimos preparativos para el evento en apoyo del cantante de "La locura".

Una muchedumbre se dio cita en la Plaza de las Leyendas; alrededor de las 17:00 horas, fans, paisanos y hasta familias completas -como reportaron medios locales- comenzaron a llegar y, entre los rostros más destacados, se encontraron los de los hijos del exacadémico, Ian y Tristan.

Ian llegó de la mano de su madre, ambos estuvieron al frente del evento, realizando dinámicas, porras y tomando el micrófono.

El menor repitió su ya emblemática frase "gana ´La casa´, wey", la que tanta empatía ha generado, especialmente, entre las y los sonorenses.

Y, aunque en las fotografías compartidas en la cuenta oficial de Yahir, en ninguna aparece Tristan, el joven también estuvo presente en el evento, de hecho, fueron muchas las personas que se retrataron junto a él y, solícito, el músico independiente, atendió a las peticiones de los fans de su padre.

Reflexiones de Tristan sobre la participación de Yahir en el reality

Fue así que, uno de los seguidores de Othón Parra, le pidió a Tristan que expresara unas palabras, en relación al hecho que su padre se ha convertido en uno de los integrantes que apuntan para ganar el reality de Televisa.

Orgulloso, el joven recordó que, hace 25 años, ya había vivido una historia similar, cuando el cantante participó en la primera edición de "La academia", pero que ahora es mucho más consciente de la magnitud de las cosas.

"Para mí, esto es realmente importante, ya que, hace 25 años, mi papá tuvo una experiencia muy similar, ahora yo, no tener su edad de aquel entonces, pero sí estar un poco más grande (que él), me hace ver lo que hace el amor, eso es lo que me hace ver, lo que me ha dejado toda esta temporada de ´LCDLFM´, es el amor, como cambiar todo un estereotipo, de lo mismo y de lo mismo y creo que, mi papá, dio un paso enorme ahí, mantenerse fijo, mantenerse él mismo, decir ´¿sabes qué?, yo no tengo pedos con nadie, voy a actuar como yo quiero, voy a hacerlo bien, como amor y respeto", señaló.

Yahir y la importancia de la paternidad en su vida

En una de las últimas dinámicas de la casa, el cantante de temas como "Alucinado" y "Fue ella, fui yo" habló de la importancia que tiene en su vida la paternidad:

"Para mí, a esta vida, vine a ser papá, amo ser padre, amo ser papá, amo ser cercano, amo ser cálido, amo abrazar, me encanta decir ´te amo´, ´te quiero´, besar, apoyar, ser sincero, ser buen amigo porque así me tocó a mí mi papá, así me tocó, tener un papá de campeonato".