Huracán Polo deja cinco desaparecidos en Jalisco y Puerto Vallarta

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GUADALAJARA, Jal., septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Los efectos causados por el huracán Polo en Jalisco han provocado la desaparición de cinco personas: una turista en Puerto Vallarta y cuatro habitantes del municipio de Talpa de Allende.

Huracán Polo y sus efectos en Puerto Vallarta

En la playa frente al hotel Krystal de Puerto Vallarta dos mujeres originarias de San Luis Potosí que caminaban por la zona fueron arrastradas por el fuerte oleaje; una de ellas logró salir del agua y fue atendida en el lugar por paramédicos, pero su acompañante se perdió en el mar, por lo que elementos de Protección Civil iniciaron su búsqueda.

Además, la intensa tormenta que se registró durante la tarde y noche de este sábado 26 de septiembre, ocasionó que el río Cuale desbordara en varios puntos del destino turístico por lo que los cuerpos de emergencia debieron atender múltiples llamados de auxilio.

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En la colonia San Esteban la riada arrastró un auto en el que viajaban una mujer y su hija; el vehículo llegó hasta un canal de desagüe con ambas atrapadas en el interior, pero fueron rescatadas en buen estado de salud y sin lesiones por vecinos de la zona y personal de emergencia.

Un pequeño yate tripulado por 12 personas comenzó a hundirse frente a la playa Boca Negra y fue necesaria la presencia de personal de la Secretaría de Marina para evacuar la nave; una vez que todos estuvieron a salvo se iniciaron labores para evitar que la embarcación se fuera a pique.

Las inundaciones en la ciudad por la marea alta y la crecida del río se presentaron en colonias como Las Glorias, Versalles, Díaz Ordaz y Montessori, donde algunos autos fueron arrastrados y las calles quedaron anegadas.

Elementos del Ejército Mexicano desplegaron el Plan DN-III y comenzaron recorridos por los lugares afectados.

En el centro de Puerto Vallarta el agua subió casi medio metro en la calle Morelos y fue cerrada durante más de tres horas a la circulación, mientras que en el aeropuerto varios vuelos registraron retrasos en salidas y llegadas debido a las condiciones adversas del clima.

En Bahía de Banderas, en Nayarit, también se reportaron afectaciones en las comunidades de San José del Valle y San Vicente, donde los canales pluviales se salieron de cauce.

La mañana de este domingo la fuerte marejada seguía azotando el malecón de Puerto Vallarta, por lo que la Policía Municipal implementó un operativo preventivo para evitar que turistas y curiosos se acerquen demasiado a los puntos donde las imágenes de las olas rompiendo con violencia contra el andador llegan a ser espectaculares.

Búsqueda y daños en Talpa de Allende

Por su parte, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que desde la noche del sábado y la madrugada del domingo se atienden las afectaciones generadas por una tormenta en Talpa de Allende, específicamente en la comunidad de La Cuesta, donde se reportó la creciente súbita de un arroyo que ocasionó el colapso de tres viviendas y provocó la desaparición de cuatro personas.

Además se reportaron daños en dos puentes y diversos deslaves en la carretera estatal 555, por lo que dos helicópteros se han sumado a las labores de búsqueda de los desaparecidos y para hacer una mejor evaluación de los daños que ocasionó la lluvia en esta región.