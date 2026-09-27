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Faitelson destroza a Vega por amenazar con dejar al Tricolor

El comentarista David Faitelson calificó como chantaje la amenaza de Vega de dejar el Tricolor tras no ser convocado.

Por El Universal

Septiembre 27, 2026 12:29 p.m.
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Faitelson destroza a Vega por amenazar con dejar al Tricolor
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Alexis Vega volvió a aparecer en un momento clave para Toluca al firmar un espectacular doblete en el agónico empate (3-3) frente a Cruz Azul, en la cancha del Estadio Banorte.

      Alexis Vega y su incertidumbre sobre la Selección Mexicana

      Tras el encuentro, el atacante escarlata habló ante los micrófonos de Televisa, donde además de destacar la entrega de su equipo, dejó entrever su incertidumbre sobre el futuro que le espera en la Selección Mexicana.

      El futbolista, que no fue considerado por Rafael Márquez para la más reciente Fecha FIFA y que tuvo una participación limitada en la Copa del Mundo de 2026, reconoció que analiza seriamente la posibilidad de poner fin a su etapa con el Tricolor.

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      "Es una plática que tengo con mi esposa, una plática muy meditada en la cual estoy analizando si sigo en la Selección Mexicana o no. Es una decisión complicada; yo creo que en estos días estaré sacando un comunicado, pero estoy feliz", declaró.

      Reacción de David Faitelson a las declaraciones de Alexis Vega

      Las palabras de Vega no pasaron desapercibidas y encontraron una rápida respuesta por parte de David Faitelson. El comentarista de Televisa, quien estuvo presente durante la transmisión del debut de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana frente a Colombia, criticó duramente la postura del delantero a través de sus redes sociales.

      Faitelson calificó las declaraciones del jugador como un intento de presión hacia el nuevo cuerpo técnico y aseguró que nadie es indispensable dentro del combinado nacional.

      "Alexis Vega está haciendo su 'chantaje' molesto porque Rafael Márquez no lo llamó para el comienzo de su proceso. Que no amenace: si quiere irse, que se vaya. No hay mucho que extrañar de él en la Selección Mexicana...", escribió el periodista en su cuenta de X.

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