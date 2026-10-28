"La mexicanización debería llegar a todo el mundo", revira Sheinbaum a Le Pen

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La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la candidata ultraderechista, Marine Le Pen, quien dijo que "no dejará que Francia caiga en la mexicanización con los cárteles. Erradicaremos sin descanso esas organizaciones criminales considerándolas terroristas".

"Está mal informada, porque la mexicanización, que debería llegar a todo el mundo, es la de los valores del pueblo de México: de honestidad, de amor, de solidaridad, de fraternidad, que hacen mucha falta hoy en el mundo entero", declaró Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina de este miércoles 28 de octubre.

El lunes pasado, Marine Le Pen encabezó su primer mitin de campaña en Orleans, rumbo a las elecciones en Francia, que se llevarán a cabo el 18 de abril de 2027. Ante 8 mil personas, se comprometió a reforzar las fronteras de Francia, a expulsar a todos los inmigrantes que cometan delitos, imponer penas más duras para quienes agredan a agentes de la autoridad y a combatir con dureza el crimen.

"No dejaremos que Francia caiga en la mexicanización con los cárteles. Erradicaremos sin descanso esas organizaciones criminales considerándolas terroristas", afirmó al decir que "la nacionalidad francesa volverá a ser un privilegio que se hereda o se merece" y prometió un nuevo derecho: la prioridad nacional.

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La líder ultraderechista centró su discurso en soberanía y seguridad, dado a las protestas que se han presentado en el país en los últimos días. Propuso "orden", perseguir la inmigración ilegal y recuperar el control de las fronteras y la soberanía militar: "Les propongo el renacimiento del país, la elevación progresiva hacia lo auténtico, lo justo, la seguridad, la prosperidad y la creatividad", dijo.