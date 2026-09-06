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Violencia en Zamora: menores y jóvenes víctimas de ataques armados

Uno de los menores fallecidos tenía 16 años; un bebé de 8 meses está hospitalizado.

Por El Universal

Septiembre 06, 2026 02:57 p.m.
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Violencia en Zamora: menores y jóvenes víctimas de ataques armados
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      La violencia en el municipio de Zamora, Michoacán, alcanzó en los últimos días a tres menores de edad, entre ellos un bebé de 8 meses de nacido, así como a dos jóvenes.

      Ataque armado en colonia Alfonso García Robles

      El saldo del más reciente ataque armado, perpetrado en Zamora, es, preliminarmente de un adolescente muerto a tiros y otro más lesionado.

      El crimen ocurrió alrededor de las 01:30 horas de este domingo sobre la calle Ferrocarril, de la colonia Alfonso García Robles, de este lugar ubicado en los límites de los estados de Michoacán y Jalisco.

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      Los reportes señalan que las víctimas viajaban en una motocicleta cuando fueron el blanco de un ataque directo de sujetos armados. En el lugar, murió uno de los dos menores, identificado con el nombre de Julio Cesar R, de 16 años de edad, quien vivía en la colonia Infonavit Palo Alto. Mientras que, su acompañante, Eduardo Alejandro V, de 15 años de edad, también vecino del Infonavit Palo Alto, quedó lesionado, a pesar de que intentó huir de la ofensiva criminal.

      Ataque en colonia El Vergel y estado del bebé herido

      Apenas el pasado viernes, dos hermanos, de 18 y 23 años de edad, fueron asesinados a balazos durante un ataque armado, donde también resultó lesionado un bebé de 8 meses de nacido. De acuerdo a los reportes policiales, fue minutos antes de las 8:00 de la mañana del pasado viernes, cuando sujetos armados ingresaron a una vivienda ubicada en la calle de las Camelinas, de la colonia El Vergel, de esta cabecera municipal de Zamora, donde abrieron fuego en contra de los habitantes.

      Entre los fallecidos se encuentran: Daniel Israel y su hermana Diana; mientras que el menor quedó herido, por lo que fue trasladado a un hospital local, donde se reporta delicado en su estado de salud.

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