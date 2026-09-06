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Chivas recibe oferta europea por el "Piojo" Alvarado

El mercado ruso sigue abierto hasta el 10 de septiembre, por lo que el Spartak podría mejorar su oferta por Alvarado.

Por El Universal

Septiembre 06, 2026 02:51 p.m.
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Chivas recibe oferta europea por el Piojo Alvarado
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Uno de los mejores hombres de las Chivas es Roberto Alvarado, quien se ha colocado como el gran cerebro del equipo rojiblanco en este arranque de temporada, nivel que hiló con el estupendo rendimiento mostrado en la Copa del Mundo con México.


      Ante el gran momento que vive el "Piojo", un importante club de Rusia levanta la mano para hacerse de sus servicios y ya hasta mandó una oferta por el futbolista mexicano.

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      ¿Qué club quiere al "Piojo" Alvarado?
      De acuerdo con el reporte de Gibrán Araige, de TUDN, el Spartak de Moscú ofertó ocho millones de dólares por el futbolista del Guadalajara. Sin embargo, la directiva rojiblanca habría rechazado la oferta al considerarla baja y porque no tiene interés en vender a una de sus piezas clave.
      La gran mayoría de los mercados europeos ya están cerrados, pero el ruso continúa abierto hasta el 10 de septiembre, por lo que, en caso de sí quererlo, el equipo europeo podría mejorar su oferta para intentar convencer al Rebaño y a Alvarado.
      Anteriormente, el surgido de los Toros de Celaya había sido fuertemente vinculado con una salida hacia el Flamengo de Brasil, pero no quiso partir hacia el multicampeón de América para permanecer en las Chivas.
      Ante los reportes de la oferta rusa por el jugador rojiblanco, la afición del club ha comenzado a manifestar su temor de perder a uno de sus mejores jugadores a través de las redes sociales.

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