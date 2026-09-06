Sismo 4.8 en Guerrero: sin daños ni lesionados reportados

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Un sismo de magnitud 4.8 se registró la tarde de este domingo 6 de septiembre en el estado de Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Detalles confirmados

De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:46 horas con 18 segundos y tuvo su epicentro a 68 kilómetros al sur de San Marcos, Guerrero.

El sismo se localizó en las coordenadas 16.18 de latitud y -99.40 de longitud, con una profundidad de 15 kilómetros.

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Acciones de la autoridad

Hasta el momento, no se han reportado afectaciones ni personas lesionadas a causa del movimiento telúrico.