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Escuela de Artes y Oficios celebra 145 años de historia

La institución potosina conmemoró su aniversario con la apertura de una ludoteca para su comunidad estudiantil.

Por Pulso Online

Septiembre 18, 2026 10:50 p.m.
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Escuela de Artes y Oficios celebra 145 años de historia
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      La Escuela de Artes y Oficios Los Infante conmemoró 145 años de actividades con la inauguración de una ludoteca destinada a fortalecer la formación y el desarrollo de su comunidad estudiantil.

      Fundada en 1881, la institución ha impartido educación académica y capacitación laboral a distintas generaciones de potosinos.

      Actualmente ofrece formación en áreas como enfermería, gastronomía, modas, cultura de belleza, artes manuales y contabilidad, además de otras especialidades orientadas al trabajo.

      El titular del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), Martín Rodríguez Ramírez, participó en la ceremonia conmemorativa y aseguró que la educación técnica permite ampliar las herramientas laborales de los estudiantes.

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      Como parte del aniversario, la escuela puso en funcionamiento una nueva ludoteca, la cual se integrará a sus espacios de aprendizaje y estará disponible para la comunidad estudiantil.

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