Escuela de Artes y Oficios celebra 145 años de historia

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La Escuela de Artes y Oficios Los Infante conmemoró 145 años de actividades con la inauguración de una ludoteca destinada a fortalecer la formación y el desarrollo de su comunidad estudiantil.

Fundada en 1881, la institución ha impartido educación académica y capacitación laboral a distintas generaciones de potosinos.

Actualmente ofrece formación en áreas como enfermería, gastronomía, modas, cultura de belleza, artes manuales y contabilidad, además de otras especialidades orientadas al trabajo.

El titular del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), Martín Rodríguez Ramírez, participó en la ceremonia conmemorativa y aseguró que la educación técnica permite ampliar las herramientas laborales de los estudiantes.

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Como parte del aniversario, la escuela puso en funcionamiento una nueva ludoteca, la cual se integrará a sus espacios de aprendizaje y estará disponible para la comunidad estudiantil.