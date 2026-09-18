Escuela de Artes y Oficios celebra 145 años de historia
La institución potosina conmemoró su aniversario con la apertura de una ludoteca para su comunidad estudiantil.
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La Escuela de Artes y Oficios Los Infante conmemoró 145 años de actividades con la inauguración de una ludoteca destinada a fortalecer la formación y el desarrollo de su comunidad estudiantil.
Fundada en 1881, la institución ha impartido educación académica y capacitación laboral a distintas generaciones de potosinos.
Actualmente ofrece formación en áreas como enfermería, gastronomía, modas, cultura de belleza, artes manuales y contabilidad, además de otras especialidades orientadas al trabajo.
El titular del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), Martín Rodríguez Ramírez, participó en la ceremonia conmemorativa y aseguró que la educación técnica permite ampliar las herramientas laborales de los estudiantes.
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Como parte del aniversario, la escuela puso en funcionamiento una nueva ludoteca, la cual se integrará a sus espacios de aprendizaje y estará disponible para la comunidad estudiantil.
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