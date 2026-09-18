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Bloqueo carretero deja varados a pasajeros en la Huasteca

El cierre de la México-Laredo provocó retrasos de hasta dos horas

Por Huasteca Hoy

Septiembre 18, 2026 10:53 p.m.
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Bloqueo carretero deja varados a pasajeros en la Huasteca
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      CIUDAD VALLES.— Decenas de pasajeros quedaron varados en la Central de Autobuses de Ciudad Valles debido al bloqueo total de la carretera México-Laredo realizado por habitantes de Picholco, en el municipio de Axtla.

      El cierre comenzó antes del anochecer y afectó durante casi tres horas a quienes viajaban hacia el sur de la Huasteca, así como a las unidades que se dirigían al norte de la región.

      La interrupción provocó filas de vehículos en la carretera, suspensión temporal de salidas y retrasos de hasta dos horas en los recorridos de autobuses.

      En la terminal terrestre de Ciudad Valles, numerosos usuarios permanecieron a la espera de que fuera restablecida la circulación. El movimiento de unidades comenzó a reanudarse alrededor de las 9:40 de la noche.

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      Los manifestantes retiraron el bloqueo después de las 10 de la noche, lo que permitió liberar gradualmente el tránsito y normalizar los viajes.

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