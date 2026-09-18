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Otra telesecundaria se queda sin maestro; padres cierran plantel

Familias de una comunidad de Ciudad Valles protestaron por la ausencia de docente

Por Huasteca Hoy

Septiembre 18, 2026 10:48 p.m.
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Otra telesecundaria se queda sin maestro; padres cierran plantel
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      CIUDAD VALLES.Padres de familia cerraron la telesecundaria Francisco I. Madero, ubicada en el ejido El Sidral, para protestar por la falta de un maestro desde el inicio del ciclo escolar.

      La docente titular se encuentra incapacitada y su ausencia no había sido cubierta, situación que, de acuerdo con las familias, comenzó a generar retrasos académicos entre los estudiantes.

      Ante la falta de una respuesta, los padres decidieron cerrar el plantel durante el jueves para exigir la asignación inmediata de un profesor.

      El responsable de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte (URSEHN), José Isabel Gutiérrez Zúñiga, informó que se designó a un docente para atender temporalmente al grupo.

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      La dependencia realizará las gestiones necesarias para abrir el interinato y nombrar oficialmente a quien cubrirá la incapacidad de la maestra titular.

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