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Canadá pone contra las cuerdas a Francia en Copa Davis

Liam Draxl sorprendió a Arthur Rinderknech y Félix Auger-Aliassime dejó a los locales a un triunfo de la Final

Por EFE

Septiembre 18, 2026 10:19 p.m.
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Canadá pone contra las cuerdas a Francia en Copa Davis
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      Canadá tomó ventaja de 2-0 sobre Francia y quedó a una victoria de clasificarse a la fase final de la Copa Davis, tras imponerse en los dos primeros partidos individuales de la eliminatoria disputada en la ciudad de Quebec.

      La sorpresa de la jornada la protagonizó Liam Draxl, número 205 del ranking mundial, quien derrotó por 6-2 y 7-5 al francés Arthur Rinderknech, ubicado en el puesto 32.

      En su primer partido ante un rival situado dentro de los 50 mejores de la ATP, Draxl consiguió tres quiebres de servicio y salvó las tres oportunidades de ruptura generadas por Rinderknech.

      En el segundo encuentro, Félix Auger-Aliassime, quinto del mundo y originario de Quebec, superó a Quentin Halys por 7-6 (5), 4-6 y 6-3, para ampliar la ventaja del conjunto canadiense.

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      Con el marcador 2-0, Canadá necesita ganar solamente uno de los encuentros restantes para avanzar a la Final 8, programada del 24 al 29 de noviembre en Bolonia, Italia.

      La eliminatoria continuará este sábado con el partido de dobles. Auger-Aliassime y Duncan Chan fueron designados por Canadá para enfrentar a Benjamin Bonzi y Pierre-Hugues Herbert.

      Si Francia logra extender la serie, Auger-Aliassime se medirá con Rinderknech y Draxl enfrentará a Halys en los partidos individuales inversos.

      La ciudad de Quebec recibe una eliminatoria de Copa Davis por primera vez desde 1974, cuando Canadá perdió 4-1 ante México.

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