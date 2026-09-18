Atlante vuelve a tropezar y deja escapar el triunfo ante Puebla
Los Potros acumularon su quinto empate del Apertura 2026
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CIUDAD DE MÉXICO.— Atlante prolongó su sequía de victorias al empatar 1-1 con Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, resultado que dejó a los Potros de Hierro con cinco igualadas en el Apertura 2026.
El conjunto azulgrana no gana desde hace siete semanas y volvió a desaprovechar una ventaja. Aunque Puebla mantuvo mayor posesión del balón, un descuido defensivo permitió que Walter Portales abriera el marcador al minuto 40 con un remate dentro del área.
Atlante tuvo la oportunidad de ampliar la diferencia al inicio de la segunda mitad, pero Martín Sarrafiore falló un disparo de larga distancia al minuto 48.
La respuesta poblana llegó apenas dos minutos después. El uruguayo Mathías Tomás marcó el 1-1 y consiguió su segundo gol del torneo.
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Miguel Herrera realizó modificaciones para buscar la victoria, entre ellas el ingreso de Christian "Hobbit" Bermúdez, quien disputó sus primeros minutos después de nueve jornadas. El entrenador había señalado anteriormente que este certamen representaría el último torneo del mediocampista con Atlante.
Ni los ocho minutos agregados al segundo tiempo modificaron el marcador. Con este resultado, los Potros continúan lejos de los puestos de clasificación en su regreso a la Primera División, mientras que Puebla se colocó momentáneamente en el quinto lugar de la tabla.
En la décima jornada, Atlante recibirá a Rayados de Monterrey, mientras que Puebla visitará a Tigres.
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